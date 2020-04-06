'BBB 20': Rafa chama Flayslane de falsa: 'Não gosto de você'

"BBB 20": a sister Rafa Kalimann Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois que Thelma virou, literamente, o jogo do " BBB 20 " e indicou Flayslane para o paredão, Rafa Kalimann e Manu Gavassi decidiram discutir com a cantora para passar alguns pormenores a limpo.

"Eu te defendi dez semanas nesse jogo, sinto verdade quando você fala do seu filho, acho que você tem um dom, não anulo nada disso. Quando você voltou do paredão do Daniel você mudou e eu acho sim que você estava vestindo uma soberba, o jeito que você fala é sim soberbo", começou Rafa.

Flay, em seguida, tentou retrucar, mas Rafa continuou: "Você só grita, você só impõe. Eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua falta de educação...Você não sabe conversar com ninguém, você só fala: 'Eu estou certa', você está sempre no topo".