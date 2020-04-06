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'BBB 20': Rafa chama Flayslane de falsa: 'Não gosto de você'

Missionária decidiu desabafar sobre atitudes de Flayslane dentro do reality da Globo, se excedeu e durante a discussão as duas acabaram trocando farpas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 08:56

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 08:56

"BBB 20": a sister Rafa Kalimann Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois que Thelma virou, literamente, o jogo do "BBB 20" e indicou Flayslane para o paredão, Rafa Kalimann e Manu Gavassi decidiram discutir com a cantora para passar alguns pormenores a limpo. 
"Eu te defendi dez semanas nesse jogo, sinto verdade quando você fala do seu filho, acho que você tem um dom, não anulo nada disso. Quando você voltou do paredão do Daniel você mudou e eu acho sim que você estava vestindo uma soberba, o jeito que você fala é sim soberbo", começou Rafa. 
Flay, em seguida, tentou retrucar, mas Rafa continuou: "Você só grita, você só impõe. Eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua falta de educação...Você não sabe conversar com ninguém, você só fala: 'Eu estou certa', você está sempre no topo".

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A missionária concluiu: "Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Então, se você quer saber porque eu não defendi outras pessoas do meu grupo, é porque elas não chegam nem isso aqui de você".

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