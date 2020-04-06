'Com Flay até o fim', diz Boca Rosa sobre paredão do 'BBB 20'

"A Flay é (xingamento) louca, é toda errada, é desequilibrada, não é a dona da razão, é toda esquentada e é exatamente por isso que eu gostei dela! Fica Flay", disse.

"Eu vivi um mês e meio com ela. Flay sabia que eu estava cancelada aqui fora e sozinha, ela tinha todos os motivos pra sair de perto, mas ela nunca me abandonou porque ela gostou de mim, da Bianca e não da Boca Rosa cancelada. Então, queiram ou não, eu também tô com a Flay até o fim!", completou a maquiadora e digital influencer.