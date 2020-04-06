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'Com Flay até o fim', diz Boca Rosa sobre paredão do 'BBB 20'

Ex-sister e empresária, Bianca Andrade declarou torcida na web, foi criticada, mas se defendeu e justificou desejo de Flayslane fica no 'BBB 20'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 08:41

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 08:41

A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa
A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @biancaandradeoficial
O novo paredão do "BBB 20" foi formado ainda na noite deste domingo (5) após a eliminação de Gabi do reality da Globo. Quem venceu a prova do líder surpresa foi Thelma, que não pensou duas vezes antes de indicar Flayslane para a berlinda
Bianca Andrade, a Boca Rosa, que participou da edição histórica do "BBB", declarou torcida para Flayslane na web e ainda se justificou. 
"A Flay é (xingamento) louca, é toda errada, é desequilibrada, não é a dona da razão, é toda esquentada e é exatamente por isso que eu gostei dela! Fica Flay", disse. 

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"Eu vivi um mês e meio com ela. Flay sabia que eu estava cancelada aqui fora e sozinha, ela tinha todos os motivos pra sair de perto, mas ela nunca me abandonou porque ela gostou de mim, da Bianca e não da Boca Rosa cancelada. Então, queiram ou não, eu também tô com a Flay até o fim!", completou a maquiadora e digital influencer. 

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