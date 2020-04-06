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12° paredão

'BBB 20': Marcela, Babu e Flayslane disputam novo paredão

12° paredão do reality da Globo foi formado após eliminação de Gabi na noite deste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:55

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:55

"BBB 20": Marcela, Flayslane e Babu Crédito: Victor Pollak/Globo/Montagem
O jogo não para! E agora quem está na berlinda é Marcela, Babu e Flayslane no 12° paredão do "BBB 20". Tudo aconteceu após Gabi ser eliminada do reality da Globo na noite deste domingo (5). 
Os brothers realizaram prova do líder, da qual Thelma saiu vencedora. Em sua indicação, a sister colocou Flayslane no paredão. 
"Vou usar este momento para devolver a indicação incisiva, que vai ser a Flay, e dizer a ela que eu não me aproximo das pessoas por conveniência, eu tenho a intuição de me aproximar das pessoas que são de verdade aqui dentro. E planta não sai do jogo, planta também vota para jogo", disse Thelma. 
Nas outras escolhas, a votação foi um pouco diferente do habitual. A casa foi separada em dois grupos de quatro e os participantes do grupo tinham que votar no outro. 

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