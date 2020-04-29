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Gigi Hadid e Zayn Malik esperam primeiro filho, diz site

Segundo TMZ, modelo está grávida de cinco meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:20

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:20

Gigi Hadid e Zayn Malik em cena do clipe de 'Pillowtalk', música do cantor
Gigi Hadid e Zayn Malik em cena do clipe de 'Pillowtalk', música do cantor Crédito: Reprodução/YouTube/zayn
A modelo Gigi Hadid, 25, e o cantor Zayn Malik, 27, estão esperando o primeiro filho. A informação foi divulgada pelo TMZ , na tarde desta terça-feira (28). Segundo fontes da família ouvidas pelo site, Gigi está na 20ª semana de gravidez, ou seja, no quinto mês.
Ainda de acordo com o TMZ, as famílias de ambos estão muito felizes com a novidade. Gigi e Malik passam a quarentena por causa do novo coronavírus na fazenda da família da modelo, na Pensilvânia (EUA).

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No último sábado (25), ela publicou no seu Instagram fotos da comemoração em família do seu aniversário de 25 anos. Além do namorado, em algumas imagens também aparece a irmã de Gigi, a modelo Bella Hadid.
Gigi e Malik começaram a namorar em 2015 e terminaram no início de 2018. Depois de muitas idas e vindas e rumores sobre uma possível volta, eles assumiram que retomaram o relacionamento no início de 2020.

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