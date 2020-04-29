Gigi Hadid e Zayn Malik esperam primeiro filho, diz site

Gigi Hadid e Zayn Malik em cena do clipe de 'Pillowtalk', música do cantor Crédito: Reprodução/YouTube/zayn

A modelo Gigi Hadid, 25, e o cantor Zayn Malik, 27, estão esperando o primeiro filho. A informação foi divulgada pelo TMZ , na tarde desta terça-feira (28). Segundo fontes da família ouvidas pelo site, Gigi está na 20ª semana de gravidez, ou seja, no quinto mês.

Ainda de acordo com o TMZ, as famílias de ambos estão muito felizes com a novidade. Gigi e Malik passam a quarentena por causa do novo coronavírus na fazenda da família da modelo, na Pensilvânia (EUA).

No último sábado (25), ela publicou no seu Instagram fotos da comemoração em família do seu aniversário de 25 anos. Além do namorado, em algumas imagens também aparece a irmã de Gigi, a modelo Bella Hadid.