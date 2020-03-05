Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cegonha

Katy Perry anuncia gravidez de seu 1º filho com Orlando Bloom em clipe

Cantora lançou vídeo de 'Never Worn White' na noite desta quarta

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:54
Katy Perry anuncia gravidez no clipe de "Never Worn White" Crédito: Reprodução/Youtube
Katy Perry, 35, lançou o clipe da música "Never Worn White" na noite desta quarta-feira (4), trazendo uma surpresa para os fãs: a gravidez de seu primeiro filho. Logo após a divulgação do vídeo, que deixou os fãs eufóricos, ela foi às redes sociais e disse estar feliz por não ter mais que usar bolsas grandes para esconder a barriga.
Katy Perry, que está noiva do ator Orlando Bloom, 43, afirmou, segundo o jornal Daily Mail, durante uma curta live feita no Instagram, que o filho do casal nascerá no verão do hemisfério norte, que acontece de junho a setembro. Orlando já tem um filho, Flyn, de nove anos, de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr. 
O casal começou a namorar em 2016, mas se separou por volta de março de 2017 e reataram no início de 2018. Depois disso, em fevereiro de 2019, Perry e Bloom ficaram noivos. Há alguns dias, eles disseram à revista Stellar Magazine que estão tranquilos quanto aos preparativos do casamento, que deve acontecer ainda em 2020.
"Não se trata de festa, mas sim de uma reunião de pessoas que nos ajudam quando as coisas ficam realmente difíceis. É assim que é quando você está com alguém que te desafia a ser o seu melhor", diz Perry, que disse ser uma "bridechilla" ("noivatranquila"), em referência ao termo "noivazila", ligado a mulheres estressadas com os preparativos. 

Veja Também

Katy Perry plagiou música 'Dark Horse' de rap cristão, decide Justiça

Katy Perry é novamente acusada de plágio por clipe vertical

Ator de clipe "Teenage Dream" acusa Katy Perry de assédio sexual

Bloom já tinha afirmado que sua noiva não via a hora de se tornar mãe, e que ele também estava ansioso por esse momento. "Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror.
"Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror. Bloom já tem um filho de oito anos com a sua ex-mulher, a modelo Miranda Kerr.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados