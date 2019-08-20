Katy Perry é novamente acusada de plágio por clipe vertical

Katy Perry no clipe de Small Talk Crédito: Divulgação

As acusações vieram dos fãs da dupla neozelandesa Broods, que alegam que a cantora roubou a arte visual e o conceito da capa do disco "Don't Feed The Pop Monster" do grupo, lançado neste ano.

Em ambas as produções, o cenário tem uma boca aberta gigante atrás dos artistas. "Você já ouviu falar do Broods? Parece que sim", escreveu um internauta em uma publicação onde Perry mostra parte de seu clipe. A imprensa da Nova Zelândia também apontou o possível plágio nesta segunda (18).

Um painel de nove membros decidiu que as semelhanças entre a canção de Perry e "Joyful Noise", de Marcus Gray, constituem uma violação dos direitos autorais.

Durante o julgamento, que durou uma semana, Perry foi ouvida como testemunha e garantiu que sua canção era original. Os advogados de Gray basearam sua alegação em um trecho instrumental de 16 segundos copiado de "Joyful Noise".