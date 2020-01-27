Ewbank diz que está 'chorona' com 1ª gravidez e que ficou com dó de barata

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos Bless, de cinco anos, e Titi, de seis anos Crédito: Instagram / @brunogagliasso

Giovanna Ewbank descobriu nos últimos dias de 2019 que estava grávida de seu primeiro filho biológico, fruto de seu relacionamento com Bruno Gagliasso. Apesar de já ser mãe de duas crianças adotadas, a apresentadora está enfrentando um momento completamente diferente de tudo o que já viveu, com os hormônios à flor da pele.

Em conversa com os fãs no Tudum Festival da Netflix nesta segunda-feira (27), Ewbank disse que estava "muito chorona" e contou um episódio curioso em que teve dó de uma barata que surgiu em sua casa nos últimos dias.

"Primeiro falei: 'Bruno, mata a barata pelo amor de Deus'", lembra a apresentadora. "Depois que ela entrou na parede eu falei: 'Bruno, eu vi a barata. Não mata'. [...] A barata está há três dias no mesmo lugar".

No entanto, nesta segunda, Ewbank foi ao banheiro e viu uma das patas da barata em um buraco da parede. Ela pediu para que uma funcionária que trabalha em sua casa retirasse o inseto de lá, mas sem matá-lo.