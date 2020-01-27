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Maternidade

Ewbank diz que está 'chorona' com 1ª gravidez e que ficou com dó de barata

Apresentadora espera primeiro filho biológico com Bruno Gagliasso

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 18:54
Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos Bless, de cinco anos, e Titi, de seis anos Crédito: Instagram / @brunogagliasso
Giovanna Ewbank descobriu nos últimos dias de 2019 que estava grávida de seu primeiro filho biológico, fruto de seu relacionamento com Bruno Gagliasso. Apesar de já ser mãe de duas crianças adotadas, a apresentadora está enfrentando um momento completamente diferente de tudo o que já viveu, com os hormônios à flor da pele.
Em conversa com os fãs no Tudum Festival da Netflix nesta segunda-feira (27), Ewbank disse que estava "muito chorona" e contou um episódio curioso em que teve dó de uma barata que surgiu em sua casa nos últimos dias.
"Primeiro falei: 'Bruno, mata a barata pelo amor de Deus'", lembra a apresentadora. "Depois que ela entrou na parede eu falei: 'Bruno, eu vi a barata. Não mata'. [...] A barata está há três dias no mesmo lugar".

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No entanto, nesta segunda, Ewbank foi ao banheiro e viu uma das patas da barata em um buraco da parede. Ela pediu para que uma funcionária que trabalha em sua casa retirasse o inseto de lá, mas sem matá-lo.
"Não vamos matar a barata, vamos soltar a barata. Ela foi lá, pegou a patinha da barata e falou: 'Ih, Giovanna, está morta, já está seca'. Fiquei chateada, não cheguei a chorar. [...] Tudo eu choro", contou.

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