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Cegonha

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciam gravidez: 'somos cinco'

Atriz revelou que está no 3º mês de gestação e ainda não sabe o sexo do bebê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 17:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 17:28

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos Bless, de cinco anos, e Titi, de seis anos Crédito: Instagram / @brunogagliasso
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciaram que serão pais novamente. "A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo. Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê", escreveu a atriz em seu Instagram nesta terça-feira, 17.
"O que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade", concluiu Giovanna Ewbank.

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Confira abaixo a publicação em que Giovanna Ewbank revela estar grávida:

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