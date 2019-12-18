Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciam gravidez: 'somos cinco'

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Nossa família cresceu. Vou ser PAPAI de novoooooo!!!! ????? #repost @gio_ewbank Ops...a família cresceu! ??? Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs... Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!