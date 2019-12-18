Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciam gravidez: 'somos cinco'

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso anunciaram que serão pais novamente. "A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo. Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê", escreveu a atriz em seu Instagram nesta terça-feira, 17.
"O que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade", concluiu Giovanna Ewbank.
Bruno Gagliasso comemorou: "Vou ser papai de novo!"
Confira abaixo a publicação em que Giovanna Ewbank revela estar grávida: