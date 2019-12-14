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Bom humor nas redes

Globoplay reage a vídeo da Netflix em que Gagliasso desdenha de novelas

O vídeo da Netflix que gerou a reação traz o carioca em uma espécie de teste para a produção espanhola 'La Casa de Papel'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 21:32

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 21:32

O ator carioca Bruno Gagliasso em vídeo promocional da Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
A Globoplay reagiu em suas redes sociais a uma campanha da Netflix em que Bruno Gagliasso, 37, aparece dizendo que não aguenta mais trabalhar em novelas. No vídeo, o ator ainda menciona o suposto "surubão de Noronha".
Em resposta, o serviço de streaming do Grupo Globo publicou uma série de fotos de personagens vividos por Gagliasso em novelas globais, que fazem parte de seu catálogo. "Ufa! Tá liberado fazer séries e novelas por aqui. A boa notícia é que eu tenho os dois", escreveu na legenda da publicação.
Após 18 anos, o artista deixou a TV Globo e foi contratado pela Netflix, onde já está escalado para duas produções. Uma delas será uma série nacional de oito episódios, e outra coprodução internacional, ambas previstas para 2020.

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O vídeo da Netflix que gerou a reação traz o carioca em uma espécie de teste para a produção espanhola "La Casa de Papel", grande sucesso do serviço de streaming. Quem comanda a "entrevista de emprego" é o ator espanhol Pedro Alonso, famoso por dar vida ao personagem "Berlim" na mencionada série.
Gagliasso também reproduz o icônico refrão "mexe, mexe, mexe" da música da vinheta de abertura de "Chiquititas". Um dos primeiros trabalhos dele na TV foi justamente na versão mais antiga da novela infantil do SBT, no início dos anos 2000.

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