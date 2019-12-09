Netflix domina o Globo de Ouro 2020; confira os indicados

A Netflix é a principal indicada para o Globo de Ouro. Se no ano passado a gigante do streaming sequer entrou para a competição, nesta edição sete produções entram na disputa pela estatueta dourada. Eles somam 17 indicações em 11 categorias. Os resultados foram anunciados na manhã desta segunda (9), durante uma cerimônia em Los Angeles.
Dos cinco indicados na categoria principal, de melhor filme de drama, três são da Netflix: "Dois Papas", de Fernando Meirelles, "História de um Casamento", de Noah Baumbach e "O Irlandês", de Martin Scorsese.
O longa de Baumbach, que narra o divórcio de um casal, lidera com com um total de seis indicações. A produção disputa como melhor filme de drama, roteiro e trilha sonora. Protagonizado por Scarlett Johannson e Adam Driver, a dupla concorre na categoria de melhor atuação em drama e Laura Dern também disputa como melhor atriz coadjuvante.
Em segundo lugar, com cinco indicações cada, há "O Irlandês", parceria de Martin Scorsese com a Netflix, e o último longa de Tarantino, "Era Uma Vez em Hollywood".
Grande vencedor no Festival de Veneza, "O Coringa" conquistou quatro indicações, assim como o "Dois Papas", do diretor brasileiro Fernando Meirelles.
Na categoria de melhor filme estrangeiro, como já era esperado, "Parasita", de Bong Joon-ho está entre os indicados e disputa com "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar" e "Retrato de uma Jovem em Chamas", longa da francesa Céline Sciammaque venceu a Queer Palm no último Festival de Cannes.
O filme sul coreano que conquistou a Pala de Ouro em Cannes também aparece em outras duas categorias. Ele ainda pode levar prêmio de melhor roteiro e o Jon-hoo de melhor diretor.
Também foram divulgados os concorrentes em categorias de TV. A cerimônia de premiação, uma das mais importantes do cinema e da televisão, está marcada para o dia 5 de janeiro de 2020. A cerimônia será comandada pelo ator e roteirista britânico Ricky Gervais.
Os vencedores são escolhidos pela entidade que reúne jornalistas de cinema de vários países e sediados em Los Angeles. A entidade é conhecida por valorizar mais o brilho dos artistas do que propriamente a qualidade das obras.
Como o prêmio é concedido pela imprensa, e não pelos membros da Academia de Hollywood, não é possível dizer que os indicados são um termômetro do próximo Oscar. Ainda assim, eles dão a largada para a temporada de premiações.
Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro em cinema
- MELHOR FILME DE DRAMA
- O Irlandês
- História de um Casamento (Marriage Story)
- 1917
- Coringa
- Dois Papas
- MELHOR FILME DE MUSICAL OU COMÉDIA
- Entre Facas e Segredos
- JoJo Rabbit
- Dolemite é Meu Nome
- Era Uma Vez em... Hollywood
- Rocketman
- MELHOR ATRIZ EM FILME DE DRAMA
- Cynthia Erivo - Harriet
- Scarlett Johansson - História de um Casamento (Marriage Story)
- Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres
- Charlize Theron - O Escândalo
- Renée Zellweger - Judy
- MELHOR ATOR EM FILME DE DRAMA
- Christian Bale - Ford vs Ferrari
- Antonio Banderas - Dor e Glória
- Adam Driver - História de um Casamento (Marriage Story)
- Joaquin Phoenix - Coringa
- Jonathan Pryce - Dois Papas
- MELHOR ATRIZ EM FILME MUSICAL OU COMÉDIA
- Awkwafina - The Farewell
- Ana de Armas - Entre Facas e Segredos
- Cate Blanchett - Cadê Você, Bernadette?
- Beanie Feldstein - Fora de Série
- Emma Thompson - Late Night
- MELHOR ATOR EM FILME MUSICAL OU COMÉDIA
- Daniel Craig - Entre Facas e Segredos
- Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit
- Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez em... Hollywood
- Taron Egerton - Rocketman
- Eddie Murphy - Dolemite é Meu Nome
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Kathy Bates - Richard Jewell
- Annette Bening - The Report
- Laura Dern - História de um Casamento (Marriage Story)
- Jennifer Lopez - As Golpistas
- Margot Robbie - O Escândalo
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança
- Anthony Hopkins - Dois Papas
- Al Pacino - O Irlandês
- Joe Pesci - O Irlandês
- Brad Pitt - Era Uma Vez em... Hollywood
- MELHOR DIREÇÃO
- Bong Joon-ho - Parasita
- Sam Mendes - 1917
- Todd Phillips - Coringa
- Martin Scorsese - O Irlandês
- Quentin Tarantino - Era Uma Vez em... Hollywood
- MELHOR ROTEIRO
- Noah Baumbach - História de um Casamento (Marriage Story)
- Bong Joon-ho e Han Jin-won - Parasita
- Anthony McCarten - Dois Papas
- Quentin Tarantino - Era uma Vez em... Hollywood
- Steven Zaillian - O Irlandês
- MELHOR FILME ANIMADO
- Frozen 2
- Como Treinar seu Dragão 3
- O Rei Leão
- Link Perdido
- Toy Story 4
- MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
- The Farewell (EUA/Taiwan)
- Os Miseráveis (França)
- Dor e Glória (Espanha)
- Parasita (Coreia do Sul)
- Retrato de Uma Jovem em Chamas (França)
- MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
- Adoráveis Mulheres
- Coringa
- História de um Casamento (Marriage Story)
- 1917
- Brooklyn - Sem Pai Nem Mãe
- MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- "Beautiful Ghosts" (Cats)
- "I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman)
- "Into the Unknown" (Frozen 2)
- "Spirit" (O Rei Leão)
- "Stand Up" (Harriet)
- MELHOR SÉRIE DE DRAMA
- Big Little Lies - (HBO)
- The Crown - (Netflix)
- Killing Eve - (BBC America)
- The Morning Show - (Apple TV Plus)
- Succession - (HBO)
- MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL
- Barry - (HBO)
- Fleabag - (Prime Video)
- The Kominsky Method - (Netflix)
- The Marvelous Mrs. Maisel - (Prime Video)
- The Politician - (Netflix)
- MELHOR MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Catch 22
- Chernobyl
- Fosse/Verdon
- The Loudest Voice
- Inacreditável
- MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Michelle Williams - Fosse/Verdon
- Helen Mirren - Catherine the Great
- Merritt Wever - Inacreditável
- Kaitlyn Dever - Inacreditável
- Joey King - The Act
- MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Christopher Abbott - Catch-22
- Sacha Baron Cohen - The Spy
- Russell Crowe - The Loudest Voice
- Jared Harris - Chernobyl
- Sam Rockwell - Fosse/Verdon
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA
- Jennifer Aniston - The Morning Show
- Olivia Colman - The Crown
- Jodie Comer - Killing Eve
- Nicole Kidman - Big Little Lies
- Reese Witherspoon - The Morning Show
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA
- Brian Cox - Succession
- Kit Harington - Game of Thrones
- Rami Malek - Mr. Robot
- Tobias Menzies - The Crown
- Billy Porter - Pose
- MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL
- Christina Applegate - Dead to Me
- Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel
- Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida
- Natasha Lyonne - Russian Doll
- Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
- MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL
- Michael Douglas - The Kominsky Method
- Bill Hader - Barry
- Ben Platt - The Politician
- Paul Rudd - Living with Yourself
- Ramy Youssef - Ramy
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Patricia Arquette - The Act
- Helena Bonham Carter - The Crown
- Toni Collette - Inacreditável
- Meryl Streep - Big Little Lies
- Emily Watson - Chernobyl
- MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV
- Alan Arkin - O Método Kominsky
- Kieran Culkin - Succession
- Andrew Scott - Fleabag
- Stellan Skarsgård - Chernobyl
- Henry Winkler - Barry
- PRÊMIO CECIL B. DEMILLE
- Tom Hanks - homenageado
- PRÊMIO CAROL BURNETT
- Ellen DeGeneres - homenageada