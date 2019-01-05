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Premiações

Globo de Ouro não é termômetro para o Oscar, mas tem seu valor

Cerimônia de premiação será realizada neste domingo (6) e dá início à temporada de premiações

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 23:27

Rafael Braz

Rafael Braz

Publicado em 

04 jan 2019 às 23:27
Andy Samberg e Sandra Oh Crédito: HFPA/Divulgação
Todo ano é a mesma coisa: eu venho aqui, neste mesmo espaço, falar que o Globo de Ouro não é necessariamente um termômetro para o Oscar, uma vez que o corpo votante das duas premiações é bem distinto. Isso, porém, não tira o mérito da animada cerimônia (os convidados bebem à vontade) que será realizada na noite deste domingo (5), com transmissão ao vivo pelo canal TNT a partir das 22h.
CONFIRA OS INDICADOS
Melhor filme — drama
Barry Jenkins ("Se a Rua Beale Falasse")
Capernaum
Os Incríveis 2
Glenn Close, "The Wife"
Bradley Cooper, "Nasce uma estrela"
Emily Blunt, "O Retorno de Mary Poppins"
Christian Bale, "Vice"
Amy Adams, Vice"
Bradley Cooper, "Nasce uma estrela"
Marco Beltrami, "Um lugar silencioso"
"All the Stars”, "Pantera Negra"
Melhor série de drama

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