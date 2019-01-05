Globo de Ouro não é termômetro para o Oscar, mas tem seu valor

Todo ano é a mesma coisa: eu venho aqui, neste mesmo espaço, falar que o Globo de Ouro não é necessariamente um termômetro para o Oscar, uma vez que o corpo votante das duas premiações é bem distinto. Isso, porém, não tira o mérito da animada cerimônia (os convidados bebem à vontade) que será realizada na noite deste domingo (5), com transmissão ao vivo pelo canal TNT a partir das 22h.
CONFIRA OS INDICADOS
Melhor filme — drama
Barry Jenkins ("Se a Rua Beale Falasse")
Capernaum
Os Incríveis 2
Glenn Close, "The Wife"
Bradley Cooper, "Nasce uma estrela"
Emily Blunt, "O Retorno de Mary Poppins"
Christian Bale, "Vice"
Amy Adams, Vice"
Bradley Cooper, "Nasce uma estrela"
Marco Beltrami, "Um lugar silencioso"
"All the Stars”, "Pantera Negra"
Melhor série de drama