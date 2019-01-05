Globo de Ouro não é termômetro para o Oscar, mas tem seu valor

Todo ano é a mesma coisa: eu venho aqui, neste mesmo espaço, falar que o Globo de Ouro não é necessariamente um termômetro para o Oscar, uma vez que o corpo votante das duas premiações é bem distinto. Isso, porém, não tira o mérito da animada cerimônia (os convidados bebem à vontade) que será realizada na noite deste domingo (5), com transmissão ao vivo pelo canal TNT a partir das 22h.