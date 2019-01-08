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REPERCUSSÃO

'Garota da Água' do Globo de Ouro diz que agiu normalmente

A modelo Kelleth Cuthbert afirmou que não fazia ideia do que estava acontecendo, enquanto trabalhava no tapete vermelho da premiação

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 16:23

Publicado em 

08 jan 2019 às 16:23
"Menina da água" aparece no fundo das fotos das celebridades durante o Globo de Ouro 2019 Crédito: Montagem Gazeta Online
A modelo Kelleth Cuthbert, mais conhecida como a garota da água do Globo de Ouro, afirmou que não fazia ideia do que estava acontecendo, enquanto trabalhava no tapete vermelho da premiação. Longe de seu celular, ela demorou a saber que tinha se tornado o assunto do momento na internet.
Promotora da água Fiji, a modelo apareceu em fotos no tapete vermelho posicionada atrás dos famosos, sempre com a bandeja à mostra, olhando para a câmera e com um sorriso discreto.
"Eu estava alheia a tudo. Não descobri o que estava acontecendo até que as últimas pessoas a entrarem pelo tapete vermelho começassem a me mostrar os seus celulares, apontando que eu estava nos trending topics do Twitter. Ainda assim, demorei a entender a magnitude do que está acontecendo", afirmou a modelo à revista People. Kelleth rendeu mais de 50 mil posts na internet em poucas horas.
Mesmo com a missão de promover a marca de água, a modelo disse, em entrevista, que sua intenção não era aparecer como intrusa nas fotos de famosos. "Há fotógrafos por toda a parte. Não importa onde você está, acaba saindo em alguma delas", explicou a modelo. "É preciso ter um rosto bonito, no mínimo, se tiver de ficar circulando pelos bastidores".
Kelleth trabalha há 12 anos como modelo e parece que o seu instinto de olhar para as câmeras foi maior naquele momento. Claro que ela não acha que saiu bem em todas as fotos. "Os fotógrafos têm de tirar tantas fotos, tão rápido. Obviamente, não é possível sair perfeita em todas elas, então eles acabaram capturando algumas caretas que fiz", brincou a modelo.
Sem querer, a modelo ainda levou para casa 'selfies' com as maiores estrelas de Hollywood, mas ela conta que a preferida é com Jim Carrey. "Amo o trabalho dele. Cresci vendo seus filmes e achei muito engraçado me ver atrás dele".
Após tantas fotos com famosos, Kelleth se tornou um deles. Na festa que ocorreu após a premiação, a modelo disse que muitas pessoas pediram para tirar selfies com ela.

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