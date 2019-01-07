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Tapete vermelho

Globo de Ouro 2019: veja os looks das famosas

Famosas passearam entre visuais clássicos e ousados, com jogo de tons, texturas e cortes diferenciados

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 13:25

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 jan 2019 às 13:25
Crédito: Montagem Gazeta Online
Los Angeles, nos Estados Unidos, ferveu com a 76ª edição do Globo de Ouro neste domingo (6). O tapete vermelho da cerimônia de premiação do cinema mais importante do mundo reinou entre brilhos, ton sur ton, looks coloridos e inspirações retrô.
Além disso, o "made in Brazil" também marcou presença no red carpet: alguns estilistas brasileiros caíram na graça de atrizes que fizeram questão de usar modelitos assinados por eles. 
> VMA 2018: 6 looks de famosas que fizeram sucesso no red carpet
No geral, as famosas passearam entre visuais clássicos e ousados, com jogo de tons, texturas e cortes diferenciados, mas mantiveram a elegância que a festividade pede. 
> Veja os looks das famosas no Oscar 2018
O Gazeta Online separou alguns looks que foram cotados, entre os entendidos do assunto, como os "mais mais" do Globo de Ouro 2019. Confira:

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