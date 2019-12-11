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Bruno Gagliasso brinca com surubão de Noronha em vídeo da Netflix

Simulando teste para 'La Casa de Papel', ator fala que não quer mais fazer novela. Vídeo atingiu 1,7 mi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 12:16

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 12:16

O ator carioca Bruno Gagliasso em vídeo promocional da Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
Com um vídeo pra lá de bem-humorado, a Netflix oficializou nesta terça (10) suas boas-vindas a Bruno Gagliasso, 37, ao seu elenco. Até às 21h20 desta terça-feira (10), o vídeo já tinha atingido mais de 1,7 milhão de visualizações no perfil da Netflix na rede social Instagram.
Na peça promocional, o ator simula um teste para a produção espanhola "La Casa de Papel", grande sucesso do serviço de streaming.
De macacão vermelho e máscara de Dali, quem recepciona o carioca é ator espanhol Pedro Alonso. Ele, famoso por dar vida ao personagem Berlim na série, atua no vídeo como se fosse avaliador de Gagliasso. 

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Durante a "entrevista de emprego", o brasileiro faz menções ao surubão de Noronha, ao trabalho em novela, e à "Chiquititas". Um dos primeiros trabalhos de Gagliasso na TV foi na primeira versão da novela infantil do SBT, no início dos anos 2000.
Após 18 anos, o artista deixou a TV Globo e foi contratado pela Netflix, onde já está escalado para duas produções. Uma delas será uma série nacional de oito episódios, e outra coprodução internacional, ambas previstas para 2020.

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