Bruno Gagliasso brinca com surubão de Noronha em vídeo da Netflix

Com um vídeo pra lá de bem-humorado, a Netflix oficializou nesta terça (10) suas boas-vindas a Bruno Gagliasso, 37, ao seu elenco. Até às 21h20 desta terça-feira (10), o vídeo já tinha atingido mais de 1,7 milhão de visualizações no perfil da Netflix na rede social Instagram.
Na peça promocional, o ator simula um teste para a produção espanhola "La Casa de Papel", grande sucesso do serviço de streaming.
De macacão vermelho e máscara de Dali, quem recepciona o carioca é ator espanhol Pedro Alonso. Ele, famoso por dar vida ao personagem Berlim na série, atua no vídeo como se fosse avaliador de Gagliasso.
Durante a "entrevista de emprego", o brasileiro faz menções ao surubão de Noronha, ao trabalho em novela, e à "Chiquititas". Um dos primeiros trabalhos de Gagliasso na TV foi na primeira versão da novela infantil do SBT, no início dos anos 2000.
Após 18 anos, o artista deixou a TV Globo e foi contratado pela Netflix, onde já está escalado para duas produções. Uma delas será uma série nacional de oito episódios, e outra coprodução internacional, ambas previstas para 2020.