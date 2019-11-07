Bruno Gagliasso não renova com a Globo e diz que quer liberdade

Bruno Gagliasso, 37, não renovou o seu contrato com a Globo após 18 anos de casa. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (7), pela emissora e assessoria de imprensa do artista.
A Globo informou que houve uma mudança na relação de trabalho. "Quando o ator foi renovar, preferiu fazer os próximos trabalhos por obra, uma decisão em comum acordo com a empresa."
A assessoria de Gagliasso afirmou que o desligamento com a emissora foi um desejo do ator de "ter maior liberdade artística". "A decisão foi consensual e amigável, com os dois lados felizes -a ator ressalta que é grato por todos os anos de contrato e por todo o seu amadurecimento como ator na Rede Globo."
Assim que a notícia foi divulgada, Bruno Gagliasso publicou uma declaração em seu perfil em uma rede social para explicar os motivos de sua decisão de não renovar com a emissora.
"Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há 18 anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo. Como muitos de vocês têm lido hoje, meu contrato, nos moldes convencionais, foi encerrado para que eu possa trabalhar por obra na TV Globo e ter mais liberdade artística."