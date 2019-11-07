Bruno Gagliasso não renova com a Globo e diz que quer liberdade

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso

Bruno Gagliasso, 37, não renovou o seu contrato com a Globo após 18 anos de casa. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (7), pela emissora e assessoria de imprensa do artista.

A Globo informou que houve uma mudança na relação de trabalho. "Quando o ator foi renovar, preferiu fazer os próximos trabalhos por obra, uma decisão em comum acordo com a empresa."

A assessoria de Gagliasso afirmou que o desligamento com a emissora foi um desejo do ator de "ter maior liberdade artística". "A decisão foi consensual e amigável, com os dois lados felizes -a ator ressalta que é grato por todos os anos de contrato e por todo o seu amadurecimento como ator na Rede Globo."

Assim que a notícia foi divulgada, Bruno Gagliasso publicou uma declaração em seu perfil em uma rede social para explicar os motivos de sua decisão de não renovar com a emissora.