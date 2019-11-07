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Bruno Gagliasso não renova com a Globo e diz que quer liberdade

Ator estava há 18 anos na emissora. O último trabalho dele foi na novela 'O Sétimo Guardião'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 14:37

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 14:37

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso
Bruno Gagliasso, 37, não renovou o seu contrato com a Globo após 18 anos de casa. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (7), pela emissora e assessoria de imprensa do artista.
A Globo informou que houve uma mudança na relação de trabalho. "Quando o ator foi renovar, preferiu fazer os próximos trabalhos por obra, uma decisão em comum acordo com a empresa." 

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A assessoria de Gagliasso afirmou que o desligamento com a emissora foi um desejo do ator de "ter maior liberdade artística".  "A decisão foi consensual e amigável, com os dois lados felizes -a ator ressalta que é grato por todos os anos de contrato e por todo o seu amadurecimento como ator na Rede Globo."
Assim que a notícia foi divulgada, Bruno Gagliasso publicou uma declaração em seu perfil em uma rede social para explicar os motivos de sua decisão de não renovar com a emissora. 
"Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há 18 anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo. Como muitos de vocês têm lido hoje, meu contrato, nos moldes convencionais, foi encerrado para que eu possa trabalhar por obra na TV Globo e ter mais liberdade artística."
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Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há dezoito anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo. Como muitos de vocês têm lido hoje, meu contrato, nos moldes convencionais, foi encerrado para que eu possa trabalhar por obra na TV Globo e ter mais liberdade artística. Nossa relação sempre foi muito franca e madura e não seria diferente neste momento. A empresa me acolheu, ouviu minhas ideias e decisões, e assim compreendemos este novo tempo. O futuro certamente nos reserva muitos outros trabalhos, novas e maravilhosas histórias. Nessas quase duas décadas fizemos trabalhos incríveis, conquistamos dois Emmys, entramos nas casas de milhões de brasileiros para falar sobre outros brasileiros. Fui Inácio, Júnior, Ricardo, Ivan, Tarso, Timotinho, Franz, Edu, Mario, Gabriel e tantas outras vidas que só trouxeram coisas boas e lindas. Tudo isso é parte da minha trajetória, parte de quem sou hoje. E sempre será. E por tudo isso, meu obrigado a Rede Globo por ter me possibilitado amadurecer como ator, por ter acreditado em mim, apostado na minha arte e me dar a oportunidade singular de aprender e atuar com os melhores do país. Fui e sou muito feliz por todos esses anos. Até já!

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