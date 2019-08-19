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Gagliasso e João Vicente confessam já terem ficado excitados em cena

Em vídeo publicado no canal de Giovanna Ewbank, atores deram um selinho e fizeram revelações

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 15:34
Bruno Gagliasso e João Vicente dão selinho em canal de Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Youtube
O vídeo deste sábado (17) do canal de Giovanna Ewbank, 32, no Youtube revelou segredos dos convidados durante jogo de "Eu Nunca". O quadro contou com a presença de Fernanda Paes Leme, 36, Bruno Gagliasso, 37, e João Vicente de Castro, 36.
Durante a brincadeira, a apresentadora do canal menciona alguma situação e, quem já tiver passado por ela, bebe uma dose de bebida alcoólica. Seguindo essa lógica, quando perguntados se já fingiram orgasmos, João Vicente, Ewbank e Paes Leme beberam, indicando que sim.
> Bruno Gagliasso mostra foto do filho adotado com Ewbank: "Em casa"
Ainda, João Vicente e Gagliasso confessaram que já ficaram excitados em cena e que já dormiram com fãs. "Se tivesse que perguntar quantas foram, eu teria que beber a garrafa inteira", revelou João. A dupla de atores reproduziu no vídeo selinho dado em 2015. 
Todos os participantes responderam afirmativamente à pergunta sobre se entediar ao fazer sexo e João Vicente admitiu que já disse "eu te amo" para se dar bem. "Eu só transo dizendo eu te amo. Eu amo demais. Talvez esse seja meu grande defeito", completou. 
> Famosos se divertem na web com fotos de como seriam mais velhos
Paes Leme e João Vicente também responderam afirmativamente quando perguntados se já haviam se filmado na hora "H". Sobre mentir para conseguir um trabalho, Gagliasso e Paes Leme confessaram ter dito que andavam a cavalo: "Nunca tinha montado. Jayme Monjardim, 'A Casa das Sete Mulheres'", contou o ator. Já Ewbank disse ter mentido que surfava. 

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