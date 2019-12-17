Filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completa 5 anos

Ver essa foto no Instagram

Hoje é seu dia meu bebê ? Em tão pouco tempo de vida vc já é tão grande, tão forte, tão corajoso! Cada dia ao seu lado é um aprendizado. Você me mostra todos os dias que é possível sim nos transformar. Com esse seu jeito doce, decidido e tão cheio de amor, vc mudou não só as nossas vidas como vem mudando a vida de todos ao seu redor! Com esse seu sorriso e carisma trazendo felicidade e vida por onde passa! TE AMO MEU BEBÊ BLESS ??????PARABÉNS!!! Que hoje e sempre vc possa dar muitas cambalhotas, gargalhadas, estrelas e abraços bem apertados como soh vc sabe dar!!! Obrigada por tanto! Você é uma benção em nossas vidas meu filho! ?? #niverBless