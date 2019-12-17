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Filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completa 5 anos

O menino tirou fotos com o super-herói Pantera Negra durante a festa e recebeu homenagens dos pais nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:01

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:01

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com os filhos Bless, de cinco anos, e Titi, de seis anos Crédito: Instagram / @brunogagliasso
Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, comemorou seu aniversário de cinco anos nesta segunda-feira, 16.
Durante a festa, com temática de super-heróis, o menino, que foi adotado em julho pelo casal, brincou e tirou fotos com diversos personagens, entre eles o Pantera Negra, primeiro herói negro a ser o protagonista de um filme da Marvel.

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A atriz Fernanda Paes Leme, madrinha de Bless, se fantasiou de Power Ranger Rosa e publicou uma foto com o garoto e o produtor Leo Fuchs, padrinho da criança. "Power Dindos prontos para qualquer festa", brincou.
Ver essa foto no Instagram

Power Dindos prontos pra animar qualquer festa!!! ??

Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme) em

Tanto Gagliasso quanto Giovanna fizeram posts nas redes sociais para homenagear o filho. "Obrigada por tanto! Você é uma bênção em nossas vidas, meu filho!", comentou a atriz.
Além de Bless, os atores são pais de Titi, hoje com seis anos, também adotada na África em 2016.

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