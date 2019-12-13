Bruno Gagliasso é internado no RJ para retirada de cisto na tireoide

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Instagram/@rsantanna

Bruno Gagliasso, 37, foi internado na tarde desta quarta-feira (11) no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para a retirada de um cisto na tireoide. De acordo com a assessoria do ator, a cirurgia, que já estava prevista, aconteceu na quinta-feira (12) e ele recebeu alta no mesmo dia.

Nesta terça-feira (10), a Netflix oficializou a contratação de Gagliasso por meio de um vídeo no qual o ator simula um teste para a produção espanhola "La Casa de Papel", grande sucesso do serviço de streaming. Durante a "entrevista de emprego", o artista falou sobre o "surubão de Noronha" e disse não querer mais trabalhar em novelas.

A Globo reagiu à brincadeira com uma postagem bem-humorada nas redes da Globoplay com os dizeres: "Ufa! Tá liberado fazer séries e novelas por aqui. A boa notícia é que eu tenho os dois". A sentença acompanhava imagens de vários momentos do astro em diversas produções da emissora.

Partiu de Gagliasso a iniciativa de não renovar contrato com a emissora carioca no início de novembro. À época ele usou uma rede social para explicar sua decisão. "Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há 18 anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo."