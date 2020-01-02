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Giovanna Ewbank exibe barriga de grávida: 'Serzinho abençoado'

Giovanna Ewbank está grávida e à espera de seu primeiro herdeiro de sangue com o ator Bruno Gagliasso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 12:38

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 12:38

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e filhos curtindo a virada do ano Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank
Giovanna Ewbank, 33, que já é mãe de Titi, 6, e Bless, 5, agora está à espera do seu primeiro filho de sangue com o ator Bruno Gagliasso, 37. Nesta quarta-feira (1º), a atriz compartilhou o primeiro registro da sua barriga em sua rede social.
"Começando 2020 agradecendo muito a Deus, conhecendo e conversando com esse serzinho abençoado que está aqui dentro de mim", escreveu Ewbank na legenda da publicação, onde aparece sentada na beira de uma piscina, com um maiô branco.
Aos três meses de gestação, a apresentadora do canal Gioh, do Youtube, ainda não sabe o sexo do bebê. A novidade veio através de um comunicado do casal por meio das redes sociais no dia 17 de dezembro. 

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"Ops...a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs... Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!", escreveram.
Casados desde 2010, Ewbank e Gagliasso adotaram Titi em maio de 2016, e após três anos, em julho de 2019, anunciaram a chegada de Bless. Os dois foram adotados em Malawi, um país na África Oriental.
A família trocou o famoso destino de Fernando de Noronha, onde são donos da pousada Maria Bonita, para celebrarem o Réveillon em Trancoso, Bahia, ao lado de outras celebridades, como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, entre outros.

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