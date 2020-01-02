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Caio Castro e Grazi Massafera posam juntos em foto de réveillon

Namorando? Caio Castro e Grazi Massafera curtiram muito os agitos de Pernambuco na virada ao lado de outros amigos famosos e foto dos dois juntos viralizou na web

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:43
Caio Castro e Grazi Massafera passam réveillon juntos em Pernambuco com outros amigos famosos Crédito: Reprodução/Instagram
Caio Castro e Grazi Massafera ainda não se pronunciaram sobre relacionamento, mas ao que tudo indica eles estão realmente tendo, no mínimo, alguma coisa. Isso porque, agora, os dois surgiram juntos na noite de réveillon entre amigos. 
Ver essa foto no Instagram

Feliz ano novo ? ? Bem vindo 2020

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em

Os dois curtiram os agitos de Carneiros, em Pernambuco, onde também marcaram presença Cintia Dicker e Pedro Scooby
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Os famosos que escolheram a região para romper 2020 tiveram até direito a passeio de barco para brindar o novo ano. 

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Segundo informações da revista Quem, o envolvimento mais profundo de Grazi e Caio começou em agosto do ano passado, quando foram vistos juntos no festão de aniversário do apresentador Luciano Huck. 

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