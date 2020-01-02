Caio Castro e Grazi Massafera posam juntos em foto de réveillon

Caio Castro e Grazi Massafera ainda não se pronunciaram sobre relacionamento, mas ao que tudo indica eles estão realmente tendo, no mínimo, alguma coisa. Isso porque, agora, os dois surgiram juntos na noite de réveillon entre amigos.
Os dois curtiram os agitos de Carneiros, em Pernambuco, onde também marcaram presença Cintia Dicker e Pedro Scooby.
Os famosos que escolheram a região para romper 2020 tiveram até direito a passeio de barco para brindar o novo ano.
Segundo informações da revista Quem, o envolvimento mais profundo de Grazi e Caio começou em agosto do ano passado, quando foram vistos juntos no festão de aniversário do apresentador Luciano Huck.