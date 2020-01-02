Repórter da Globo é roubada no réveillon do Rio: 'Levem o necessário'

Ver essa foto no Instagram

MUITO CUIDADO QUEM FOR A COPA HOJE À NOITE!!!! Eu e meu colega Luiz Junior acabamos nosso plantão na delegacia!!! Fui roubada, na areia, trabalhando!!!!!!! O bandido levou um colar com medalhinhas que não tem dinheiro que pague! Valor sentimental gigantesco!!! ??? só levem o necessário mesmo pra praia!!! Só o necessário!!! Um beijo enorme meus amigos ?? e um 2020 de muita PAZ E RESPEITO PRA TODOS NÓS!!!!!