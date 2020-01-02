Repórter da Globo é roubada no réveillon do Rio: 'Levem o necessário'

Susana Naspolini, repórter da TV Globo do Rio de Janeiro, teve um colar roubado na noite de ano novo durante sua cobertura de réveillon em Copacabana. A jornalista revelou o ocorrido com um post feito na web.
"Muito cuidado quem for a Copa hoje à noite! Eu e meu colega Luiz Junior acabamos nosso plantão na delegacia! Fui roubada, na areia, trabalhando! Levaram um colar com medalhinhas que não tem dinheiro que pague!", escreveu ela no post.
"Só levem o necessário mesmo pra praia! Só o necessário! Um beijo enorme meus amigos e um 2020 de muita paz e respeito pra todos nós! #vemmmm2020", finalizou.