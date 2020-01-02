Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Repórter da Globo é roubada no réveillon do Rio: 'Levem o necessário'

Repórter da TV Globo do Rio, Susana Naspolini fez um desabafo no Instagram ao relatar episódio de roubo que sofreu durante cobertura do réveillon de Copacabana

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:15
A jornalista Susana Naspolini Crédito: Reprodução/Instagram @susananaspolini
Susana Naspolini, repórter da TV Globo do Rio de Janeiro, teve um colar roubado na noite de ano novo durante sua cobertura de réveillon em Copacabana. A jornalista revelou o ocorrido com um post feito na web.  

Veja Também

Geisy Arruda exibe 1ª foto de lingerie de 2020: "Pegando fogo"

Mãe de Chay Suede mostra filho segurando sua neta: "Pai incrível"

Fotos: Claudia Raia rouba a cena com decote ousado e vestido luxuoso

"Muito cuidado quem for a Copa hoje à noite! Eu e meu colega Luiz Junior acabamos nosso plantão na delegacia! Fui roubada, na areia, trabalhando! Levaram um colar com medalhinhas que não tem dinheiro que pague!", escreveu ela no post. 
"Só levem o necessário mesmo pra praia! Só o necessário! Um beijo enorme meus amigos e um 2020 de muita paz e respeito pra todos nós! #vemmmm2020", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados