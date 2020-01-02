Mãe de Chay Suede mostra filho segurando sua neta: 'Pai incrível'

A virada do ano foi mais que especial para Herica Godoy, mãe do ator capixaba Chay Suede. Ela, que mora em Vitória, no Espírito Santo, exibiu uma foto do filho segurando a neta, Maria, fruto do casamento do global com Laura Neiva.
Herica ainda legendou o registro: "O olhar apaixonado de um pai transbordante de amor. Maria fez nascer o pai que eu sempre soube que seria incrível. Chay e Laura, quanto orgulho de vocês! É lindo ver vocês cuidando da nossa pequena. Obrigada pelo melhor presente de 2019.
Maria nasceu em São Paulo às vésperas do réveilon e Herica prontamente foi à capital paulista para acompanhar os primeiros passos da vida da neta.
A foto postada por Herica foi ao ar pouco tempo depois de Laura exibir a herdeira pela primeira vez na web.