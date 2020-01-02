Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só felicidade!

Mãe de Chay Suede mostra filho segurando sua neta: 'Pai incrível'

Maria, filha de Chay Suede com Laura Neiva, nasceu às vésperas do réveillon e a mãe do ator capixaba, Herica Godoy, mostrou tudo pelas redes sociais com direito a declaração para o primogênito

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:58
O ator capixaba Chay Suede segura a filha, Maria, fruto de seu relacionamento com a atriz Laura Neiva Crédito: Reprodução/Instagram @hericagodoy
A virada do ano foi mais que especial para Herica Godoy, mãe do ator capixaba Chay Suede. Ela, que mora em Vitória, no Espírito Santo, exibiu uma foto do filho segurando a neta, Maria, fruto do casamento do global com Laura Neiva
Herica ainda legendou o registro: "O olhar apaixonado de um pai transbordante de amor. Maria fez nascer o pai que eu sempre soube que seria incrível. Chay e Laura, quanto orgulho de vocês! É lindo ver vocês cuidando da nossa pequena. Obrigada pelo melhor presente de 2019. 
Maria nasceu em São Paulo às vésperas do réveilon e Herica prontamente foi à capital paulista para acompanhar os primeiros passos da vida da neta

Veja Também

Fotos: Claudia Raia rouba a cena com decote ousado e vestido luxuoso

Atriz de "Capitão América" é presa acusada de matar a mãe esfaqueada

Mariah Carey tem conta em rede social hackeada

A foto postada por Herica foi ao ar pouco tempo depois de Laura exibir a herdeira pela primeira vez na web. 
Ver essa foto no Instagram

Paixão

Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados