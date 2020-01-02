Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Virada de ano com confusão

Mariah Carey tem conta em rede social hackeada

Mariah Carey, que estava só alegria comemorando o sucesso de sua 'All I Want For Christmas Is You', teve um problemão após ter rede social hackeada na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 08:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 08:55

A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey
A virada de ano foi movimentada para a cantora Mariah Carey, 49. Isso porque ela teve sua conta no Twitter hackeada, a ponto de espalhar algumas mensagens ofensivas, mas também porque se tornou a primeira artista a encabeçar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes.
O problema com a conta da cantora na rede social aconteceu na Véspera de Ano-Novo e foi detectada pelo próprio Twitter, após algumas publicações com insultos: "Assim que fomos informados, bloqueamos a conta comprometida e estamos investigando a situação", disse a empresa ao jornal USA Today. 
Segundo a publicação, o grupo responsável por hackear a conta da cantora teria sido o mesmo que invadiu o perfil do CEO do Twitter, Jack Dorsey, e de outras celebridades em agosto --pelo menos uma prisão foi feita na ocasião. 

Entre as mensagens publicadas na conta de Mariah Carey houve uma dizendo que "Eminem tem pinto pequeno". Após a confusão, a cantora, que já teve um desentendimento com Eminem no passado, brincou com a situação: "Eu tiro uma soneca e isso acontece", publicou ela após recuperar seu perfil. 
Mas sua virada de ano também teve notícia boa, já que Mariah Carey se tornou a primeira artista a encabeçar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. Os anos 2020 mal começaram e ela já se tornou a única a registrar canção número um nos anos 1990, 2000, 2010 e 2020.
Isso por que o clássico natalino da cantora "All I Want For Christmas Is You" ("Tudo o que quero para o Natal é você") é a canção número um da Billboard Hot 100 para a semana de 4 de janeiro de 2020, baseado em registros de vendas, transmissão em rádio e dados de transmissão -esta foi sua terceira semana no topo do ranking.
A canção natalina foi lançada pela primeira vez em 1994 e recuperou a fama depois de ser incluída na trilha sonora do filme "Simplesmente Amor" (2003). Apesar disso, ela liderou o ranking pela primeira vez no fim de 2019, graças a uma mudança nas regras da Billboard sobre o que se pode incluir na lista das melhores canções.
Carey lançou um novo vídeo, que conta para a inclusão no Hot 100, e lançou a cação como um CD single pela primeira vez. Esse é seu décimo nono sucesso no topo das paradas, segundo a agência AFP, o que deixa a cantora apenas uma canção atrás do recorde dos Beatles, que já tiveram 20 canções no topo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados