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Violência

Atriz de 'Capitão América' é presa acusada de matar a mãe esfaqueada

A atriz Mollie Fitzgerald, 38, deu vida à menina Stark em 'Capitão América - O Primeiro Vingador' e foi presa nesta terça (1º) sob suspeita de matar a própria mãe a facadas

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 08:50
A atriz Mollie Fitzgerald Crédito: Reprodução/Instagram @themoviebolt
A atriz Mollie Fitzgerald, 38, que interpretou um papel pequeno no filme "Capitão América - O Primeiro Vingador" (2011), foi presa nesta terça-feira (31), em Olathe, Kansas, nos Estados Unidos, sob suspeita de matar sua mãe, de 68 anos, a facadas. 
O crime aconteceu em 20 de dezembro, na casa da mãe da atriz, Patricia Fitzgerald. Segundo o site TMZ, a polícia foi acionada para verificar uma denúncia de tumulto e, quando chegou lá, encontrou a vítima já sem vida. 

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A publicação aponta que o caso está sendo investigado e a motivação do crime ainda seria desconhecida. Molle, no entanto, foi indiciada por assassinato em segundo grau e a Justiça já estabeleceu uma fiança de US$ 500 para sua soltura (R$ 2 mil). Não há informações se ela pagou o valor. 
Mollie é listada entre os atores que fizeram "Capitão América - O Primeiro Vingador" interpretando a menina Stark. Ela também já trabalhou na direção e produção de outras filme de menor orçamento.

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