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Cantor Juliano Cezar morre durante show no interior do Paraná

Ele despontou há três décadas com a canção 'Não Aprendi Dizer Adeus', de Joel Marques, depois gravada pela dupla Leandro e Leonardo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 10:25

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 10:25

Cantor sertanejo Juliano Cezar Crédito: Instagram/Juliano Cezar
Juliano Cezar, 59, morreu na madrugada desta terça-feira (31), após sofrer uma parada cardíaca enquanto fazia um show em Uniflor, no interior do Paraná.
A informação foi confirmada oficialmente pelo Explosion Music, escritório de gerenciamento de carreiras, que lamentou o ocorrido. O velório será realizado na cidade natal do cantor, Passos, Minas Gerais. 
Vídeos circulam nas redes sociais mostrando o momento exato em que o artista sofreu a parada. No meio de uma música, ele aparenta sentir dor, fica curvado, chega perto dos músicos que o acompanhavam, tenta segurar no pedestal e cai no palco. A morte no meio do show provocou comoção entre os fãs. "Eu estou chocada demais porque fui no último show do Juliano Cezar", escreveu uma das fãs. "Presenciei ele morrer em Uniflor", contou outro fã.

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Ele despontou há três décadas com a canção "Não Aprendi Dizer Adeus", de Joel Marques, depois gravada pela dupla Leandro e Leonardo. Nessa época, ganhou o Prêmio Sharp como revelação e foi indicado ao Grammy Latino. 
Ao longo de sua trajetória, gravou dez CDs, três DVDs e fez sucesso com músicas como "Cowboy Vagabundo" e "Bem aos Olhos da Lua". Antes da carreira artística, Juliano Cezar foi peão de rodeios e fazendeiro.
No domingo (29), a cantora Andreia Ribeiro também morreu após passar mal no palco, em José de Freitas, no Piauí. Ela teve um mal súbito durante um show, foi levada ao hospital da cidade e transferida para a UTI do Hospital de Urgências de Teresina, mas sofreu paradas cardíacas e morreu.

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