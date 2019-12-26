Mulher de Ludmilla altera status e passa a usar sobrenome da cantora

Na semana passada, a cantora Ludmilla surpreendeu a namorada Brunna Gonçalves (e os fãs) ao pedir a dançarina em casamento e, em seguida, realizar a cerimônia surpresa em sua casa no Rio de Janeiro. A data escolhida era o aniversário de Gonçalves.
"Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo", disse Ludmilla, em vídeos e fotos publicados em redes sociais.
Assim que a dançarina disse "sim" Ludmilla lhe deu uma flor branca e falou: "Bora casar?! Vamos lá fora então". Na área externa da casa uma estrutura foi montada para receber a cerimônia e a festa.
Desde então, a dançarina passou a usar o sobrenome da cantora em seus perfis nas redes sociais. Agora é Brunna Gonçalves Oliveira. Ela também alterou o status de solteira para casada. Já a cantora manteve inalterados seus perfis.