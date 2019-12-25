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Atriz Fernanda Machado anuncia nova gravidez após aborto espontâneo

Depois de sofrer um aborto espontâneo em abril, Fernanda Machado, 39, anunciou nesta terça-feira (24) que está grávida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 11:11

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 11:11

Fernanda Machado anuncia gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de sofrer um aborto espontâneo em abril, Fernanda Machado, 39, anunciou nesta terça-feira (24) que está grávida. "E nós fomos abençoados com o maior milagre de todos novamente! Há 15 semanas uma nova vida está crescendo dentro de mim!", escreveu ela no Instagram.
Fernanda Machado anuncia gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz e o marido, o empresário americano Robert Riskin, são pais de Lucca, 4. Machado também publicou um vídeo em que mostra a reação do filho ao saber que terá um irmão ou uma irmã. 
"Demoramos um pouquinho dessa vez para contar pro Lucca, ele já estava bem desconfiado, mas foi uma alegria enorme! Seguimos rezando, e com pensamento positivo para que tudo corra bem! Gratidão infinita, amor sem fim!", afirmou.

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