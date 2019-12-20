Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos hábitos e sonhos

Filho, livro, viagem... O que capixabas famosos querem para 2020

Philipe Lemos quer ir para o Japão, assim como o atleta de natação Felipe Messias, que sonha em participar das Olimpíadas em Tóquio. No vídeo, outras personalidades do Estado revelam seus planos para o próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 18:30

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 18:30

Philipe Lemos, Bryce Caniçali, Felipe Messias, Wesley Schunk e Isabella Redighieri: personalidades capixabas revelam seus planos para 2020 Crédito: Montagem
Cada um na sua área profissional, eles se destacaram este ano na cena local. Depois de fechar o ano com chave de ouro ao ser convidado para fazer parte da escala fixa de final de semana do JN, Philipe Lemos diz que só tem a agradecer. Mas claro que não faltam metas para 2020. Ele quer ir mais longe. Muito longe... Quer ir passear no Japão!
O xará, o coach Felipe Messias, também tem tudo para ir para o mesmo lugar! Sua meta são as Olimpíadas de Tóquio! Nossos outros convidados trabalham bastante e planejam muitas outras realizações para o novo ano.

Veja Também

Ano Novo: qual o truque para cumprir metas feitas no réveillon?

Dormir virou um luxo pra você? Veja como acertar os ponteiros com seu sono

5 bons motivos para você se espreguiçar

Como a dermatologista Isabella Redighieri, que quer mais tempo para a família e para se exercitar.
Bryce Caniçali é outra com planos familiares. E o médico Wesley quer lançar seu primeiro livro. Em nosso site, confira o vídeo em que eles contam tudo! No vídeo, eles dão o recado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados