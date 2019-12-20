Filho, livro, viagem... O que capixabas famosos querem para 2020

Philipe Lemos, Bryce Caniçali, Felipe Messias, Wesley Schunk e Isabella Redighieri: personalidades capixabas revelam seus planos para 2020 Crédito: Montagem

Cada um na sua área profissional, eles se destacaram este ano na cena local. Depois de fechar o ano com chave de ouro ao ser convidado para fazer parte da escala fixa de final de semana do JN, Philipe Lemos diz que só tem a agradecer. Mas claro que não faltam metas para 2020. Ele quer ir mais longe. Muito longe... Quer ir passear no Japão!

O xará, o coach Felipe Messias, também tem tudo para ir para o mesmo lugar! Sua meta são as Olimpíadas de Tóquio! Nossos outros convidados trabalham bastante e planejam muitas outras realizações para o novo ano.

Como a dermatologista Isabella Redighieri, que quer mais tempo para a família e para se exercitar.