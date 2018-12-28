Ano Novo: qual o truque para cumprir metas feitas no réveillon?

Da esquerda para a direita: Fabio Mauricio Freire, Lorena Alvarenga, Renata Amaral, Vinícius Alves e Patrícia Pratti: metas para 2018 Crédito: Fernando Madeira

Todo final de ano é a mesma coisa. A gente faz um balanço do que deu certo e o que não deu, se orgulha das promessas cumpridas, mas também se frustra com aquelas que não foram atingidas nem de perto.

Felizmente, cada vez que um novo ano recomeça é a oportunidade para renovar as metas ou criar outras. Você já pensou nas suas? Acha bobagem? Pois saiba que tem gente tão determinada que define objetivos todo ano e faz de tudo para cumpri-los.

No final de 2017, juntamos cinco pessoas que tinham desafios para este ano que passou: uma queria emagrecer; outra, parar de fumar; um queria passar em um concurso; e um casal de namorados planejava se casar. Agora, fomos atrás deles para saber quem cumpriu o quê.

Patrícia Pratty, 38 anos, queria ficar longe do cigarro em 2018. E conseguiu! Estou totalmente livre do cigarro. Teve dias em que achei que não conseguiria, mas coloquei esse propósito na minha vida, contou a assessora parlamentar.

Sonho realizado

Renata Amaral Dalvi, 34 anos, e Vinícius Alves Cunha, 36, eram namorados e queriam se casar em 2018. Tudo correu conforme o planejado. Na verdade, foi melhor do que o planejado! Realizamos nosso sonho! Ainda tenho fresca a lembrança da festa, diz Renata.

Alianças trocadas, será que o casal pensou em outra meta para 2019? Queríamos como meta ter um filho no ano que vem, mas o destino mudou tudo, fiquei desempregada. Por enquanto, quero arranjar um novo emprego ou montar um negócio próprio, conta a moça.

Nem todos do grupo ficaram satisfeitos com suas resoluções. Fábio Maurício Freire, 26 anos, não teve chance de prestar o sonhado concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Só que a culpa não foi dele. Infelizmente o cronograma do concurso atrasou, e a prova da PRF foi marcada para 2019, lamenta o jovem.

Lorena Alvarenga, 22 anos, queria chegar ao final deste ano com 30 quilos a menos. Perdeu 10. Não consegui perder o que eu queria, mas já me sinto bem melhor, comenta.

Virando o ano, o importante é colocar uma meta na cabeça, ou melhor, no papel. É fundamental determinar metas. É a maneira mais fácil de alcançar objetivos. E tem que escrever a meta, colocar no papel mesmo, para que o cérebro trabalhe nesse passo a passo e possa visualizar tudo com mais clareza. Se ficar só na cabeça, ela pode se perder, aconselha a life coach Luciana Almeida.

Só não adianta escolher uma meta impossível. Ela precisa ser mensurável para se tornar realizável. E só depender de você, e não de fatores externos, observa a psicóloga Cássia Rodrigues.

Escolhido o desafio, é hora de traçar a estratégia. Não adianta ter vontade de conquistar algo sem ter uma ação, um planejamento do que é preciso para alcançar a meta, qual habilidade ou ferramenta será necessária. Tudo o que é feito sem planejamento corre sério risco de não dar certo ou fica mais difícil, com mais perda de tempo ou de dinheiro, destaca Luciana.

Segundo Cássia, é importante ter em mente que imprevistos podem acontecer. Eles podem mudar a vida da pessoa. Daí, é preciso ter resiliência. Receber esse impacto de não atingir a meta, superar aquilo e seguir em frente.

PROMESSAS EM DIA

Escolhas metas que só dependam de você: A meta escolhida deve depender exclusivamente de você para alcançá-la. Parar de fumar, por exemplo, é algo que depende apenas da força de vontade da própria pessoa. Mas passar num concurso, apesar de exigir esforço pessoal, depende de um fator externo, que é o edital ser aberto ou não

Analise erros do passado: Sua meta é emagrecer? Ok. Já tentou antes? O que a impediu de chegar a esse objetivo? Quais foram os erros que atrapalharam a conquista dessa meta? Analise o que deu errado para tentar acertar, mudando estratégias, focando mais

Comprometa-se: De alguma forma, torne essa meta palpável. Escreva num diário ou num cartaz que possa ser afixado na parede do quarto, por exemplo. Com isso, você estará sempre de olho no seu objetivo, diariamente. Dependendo do que é, veja o que precisa para que se torne realidade: se for ter mais saúde, que tal se matricular numa academia?

Imprevistos acontecem: Tenha consciência que, mesmo que a meta dependa de você, imprevistos podem virar empecilhos. Há quem tenha meta de comprar um carro, mas acaba perdendo o emprego. Aí, o jeito é encarar com resiliência e, se for o caso, elaborar uma nova meta

Tenha metas claras: Não adianta definir como meta ter um corpo mais sarado. Seja mais objetivo. O que precisa para chegar a isso? Perder cinco quilos já seria suficiente? Pronto. Esta deve ser sua promessa então

Não desanime: Você pode escolher uma meta difícil. Saiba que terá que se esforçar, persistir, não desistir, mesmo diante das complicações, que são normais. Busque uma forma de estar sempre motivado para o seu desafio, ouça especialistas, leia livros e depoimentos de pessoas que conseguiram conquistar o que você deseja. Tenha paciência: você terá 365 dias para chegar lá