Fernanda Machado agradece carinho após ter sofrido aborto espontâneo

Atriz Fernanda Machado Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Machado, 38, usou as redes sociais neste domingo (28) para agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebeu nos últimos dias. Na sexta (26), a atriz compartilhou com seus seguidores que havia tido um aborto espontâneo.

"Fiquei muito emocionada com todas as mensagens de carinho, amor e suporte que recebi aqui. Muito obrigada! Estou lendo todas as mensagens que recebi. E uma das coisas que mais tem me feito bem nesse momento, tem sido dividir minha dor dessa perda gestacional e conhecer histórias de outras mulheres que passaram pelo mesmo problema, isso tem sido parte do meu processo de superação", disse Fernanda, em seu perfil no Instagram.

A atriz afirmou que "abafar e esconder o que houve, no meu caso, só estava me causando mais dor". Ela também disse que tem se surpreendido como descobriu outros amigos depois que dividiu a sua perda.

"E tem sido surpreendente pra mim, como depois que a gente se abre e divide nossa perda, descobrimos mais tantas outras amigas e conhecidas, que também viveram a mesma perda, mas que não tínhamos a menor ideia", escreveu a atriz, que é mãe de Lucca, de três anos.