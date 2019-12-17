Felizes Juntas

Ludmilla se casa com Brunna Gonçalves e fãs vão ao delírio na internet

O amor venceu: na noite desta segunda (16), a dançarina foi pega de surpresa, pois não esperava o pedido da funkeira
Redação de A Gazeta

17 dez 2019 às 10:48

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 10:48

Sim: Ludmilla se casou com dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Divulgação
A cantora Ludmilla surpreendeu a namorada Brunna Gonçalves ao pedir a dançarina em casamento na noite desta segunda-feira (16) e, em seguida, realizar uma cerimônia surpresa na sua casa no Rio de Janeiro.
A funkeira reuniu familiares e amigos e, no mesmo dia do aniversário da amada, fez o pedido de casamento. "Bru, reuni todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, para te fazer um pedido: eu queria saber se você aceita se casar comigo".

Assim que a dançarina disse "sim", Ludmilla lhe deu uma flor branca e falou: "Bora casar? Vamos lá fora então". Na área externa da casa uma estrutura já estava montada para receber a cerimônia e a festa.
Em junho, a funkeira assumiu o namoro com Brunna Gonçalves, uma de suas bailarinas. Na época, disse que decidiu assumir porque, apesar de já ter ficado com outras mulheres e homens, "nunca sentiu amor profundo". "A Brunna eu amo profundamente, por isso eu tive vontade de assumir", disse.

DELÍRIO

Logicamente, os fãs da cantora foram ao delírio nas redes sociais.

