Maurício Mattar sofre infarto e é internado em hospital de Bauru

O ator Mauricio Mattar Crédito: Instagram/@mauriciomattar

O ator e músico Maurício Mattar, 55, sofreu um infarto e foi internado no Hospital Estadual de Bauru (SP) na madrugada desta segunda-feira (16).

A assessoria do hospital confirmou a informação e completou dizendo que ele será transferido para o Hospital das Clínicas, em Botucatu (SP), ainda nesta segunda.

"Com a expressa autorização do paciente, o Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. Ele foi avaliado pela equipe e passa bem. Na manhã desta segunda, 16, o paciente, que está consciente e estável, será transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico", afirma o hospital, em nota.

Mattar estava em Bauru a trabalho, mas se sentiu mal durante a viagem e procurou atendimento médico. Após exames, foi descoberto que o músico estava sofrendo um infarto. Procurada, a assessoria de Mattar não se manifestou até a publicação deste texto.