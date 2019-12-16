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Saúde

Maurício Mattar sofre infarto e é internado em hospital de Bauru

Cantor está sendo transferido para o Hospital das Clínicas, em Botucatu (SP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 15:22

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 15:22

O ator Mauricio Mattar Crédito: Instagram/@mauriciomattar
O ator e músico Maurício Mattar, 55, sofreu um infarto e foi internado no Hospital Estadual de Bauru (SP) na madrugada desta segunda-feira (16).
A assessoria do hospital confirmou a informação e completou dizendo que ele será transferido para o Hospital das Clínicas, em Botucatu (SP), ainda nesta segunda.

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"Com a expressa autorização do paciente, o Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. Ele foi avaliado pela equipe e passa bem. Na manhã desta segunda, 16, o paciente, que está consciente e estável, será transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico", afirma o hospital, em nota.
Mattar estava em Bauru a trabalho, mas se sentiu mal durante a viagem e procurou atendimento médico. Após exames, foi descoberto que o músico estava sofrendo um infarto. Procurada, a assessoria de Mattar não se manifestou até a publicação deste texto.
Há cerca de 11 horas, ele havia publicado em seu Instagram uma mensagem de agradecimento: "Quando a morte pegar minha mão, vou segurar a sua com a outra e prometer te encontrar em todas as vidas".

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