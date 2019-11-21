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Saúde

Médicos informam que Galvão Bueno sofreu um infarto, mas passa bem

Narrador está consciente e bem disposto após passar por cateterismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:20

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:20

Galvão Bueno: narrador da Globo passou mal em Lima Crédito: Reprodução/ TV Globo
No início da tarde desta quinta-feira (21), o narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno passou mal em Lima, no Peru, e precisou passar por um procedimento de cateterismo. De acordo com o portal Golboesporte.com, os médicos da Clínica Anglo-Americana informaram que ele chegou ao hospital com um quadro de infarto, mas após o  procedimento, Galvão se mostrou consciente e disposto. Não foi necessária a colocação de stents, e ele deverá ficar em observação no CTI por até 48 horas.  
Galvão Bueno estava em Lima para narrar a grande final da Libertadores, que será disputada no próximo sábado (23) entre Flamengo e River Plate. Agora, Luis Roberto será o narrador da partida.

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Nota divulgada pelo Grupo Globo 

Como divulgado mais cedo, nosso companheiro Galvão Bueno se sentiu mal hoje cedo, em Lima, no Peru, onde se encontrava para narrar a final da Copa Libertadores, no sábado. Galvão foi levado para a Clínica Anglo-Americana, acompanhado da mulher Desiree Galvão Bueno, e foi prontamente atendido. O hospital ainda não emitiu um boletim médico mas, em conversa privada com a esposa de Galvão e com a direção de Esporte da Globo, os médicos explicaram que Galvão entrou no hospital com um quadro de infarto e passou por um cateterismo. No procedimento, os médicos disseram que não havia obstrução nas artérias principais. E que, por esse motivo, não foi necessária a colocação de stents. Ele está bem, consciente e bem disposto. Deve ficar de 24 a 48h em observação no CTI. Todos nós torcemos por uma rápida recuperação. No próximo sábado, Luis Roberto será o narrador da final da Libertadores.

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