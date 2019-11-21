Médicos informam que Galvão Bueno sofreu um infarto, mas passa bem

No início da tarde desta quinta-feira (21), o narrador esportivo da TV Globo, Galvão Bueno passou mal em Lima, no Peru, e precisou passar por um procedimento de cateterismo. De acordo com o portal Golboesporte.com, os médicos da Clínica Anglo-Americana informaram que ele chegou ao hospital com um quadro de infarto, mas após o procedimento, Galvão se mostrou consciente e disposto. Não foi necessária a colocação de stents, e ele deverá ficar em observação no CTI por até 48 horas.

Como divulgado mais cedo, nosso companheiro Galvão Bueno se sentiu mal hoje cedo, em Lima, no Peru, onde se encontrava para narrar a final da Copa Libertadores, no sábado. Galvão foi levado para a Clínica Anglo-Americana, acompanhado da mulher Desiree Galvão Bueno, e foi prontamente atendido. O hospital ainda não emitiu um boletim médico mas, em conversa privada com a esposa de Galvão e com a direção de Esporte da Globo, os médicos explicaram que Galvão entrou no hospital com um quadro de infarto e passou por um cateterismo. No procedimento, os médicos disseram que não havia obstrução nas artérias principais. E que, por esse motivo, não foi necessária a colocação de stents. Ele está bem, consciente e bem disposto. Deve ficar de 24 a 48h em observação no CTI. Todos nós torcemos por uma rápida recuperação. No próximo sábado, Luis Roberto será o narrador da final da Libertadores.