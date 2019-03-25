Tássia Camargo deixa hospital em Portugal após infarto

25/03/2019 - A atriz Tássia Camargo Crédito: Onstagram/@tassiacamargo

A atriz Tássia Camargo, 58, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (25) ao postar mensagens e fotos em suas redes sociais dias após ter sofrido um infarto em Portugal, onde ela mora. Segundo sua assessoria, ela está ótima e, em breve, deve "voltar com força total" com alguns projetos que ainda estão em negociação.

Após deixar o hospital, a atriz publicou em seu Instagram fotos da visita de amigos e um vídeo de seu gato, Flocky, ao que os fãs responderam com torcida de melhora: "Aqui em casa estamos todos pedido a Deus por sua recuperação o mais rápido possível...", disse uma. "Cuide desse coração pois mesmo distante lhe queremos bem", afirmou outra.

Na última segunda (17), a atriz publicou também em suas redes sociais a frase: "Nunca tive medo. Hoje estou. Coração em risco. Torçam por mim." Dois dias depois, ela explicou que teve um infarto e que estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital português, após passar por alguns procedimentos.

Procurada, a assessoria da atriz afirmou que ela está bem e que, logo, anunciará novos projetos. Sem dar detalhes, ela afirmou que existe uma negociação para que Tássia faça uma novela na TV de Portugal, país em que ela mora desde 2017. No Brasil, ela fez novelas como "Anjo de Mim" (1996) e "O Cravo e a Rosa" (2000), ambas na Globo.

Apoiadora histórica do PT, a atriz já se envolveu em algumas polêmicas com outros artistas por suas posições políticas. Em 2017, ela publicou um vídeo em seu Facebook criticando Regina Duarte e Luana Piovani. Na ocasião, Piovani tinha atacado o ex-presidente Lula pelos comentários que ele fez no velório de sua mulher, Marisa Letícia (1950-2017).

"Você, Luana querida, é tão talentosa, tão bonita. Cuidado com o que você fala, porque você não sabe o que é um casamento de 40 anos. Você não passou o que a dona Marisa passou. Não fala besteira, tá parecendo que é para se promover, o que você não precisa, porque você é inteligente", disse a atriz.