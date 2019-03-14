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FAMÍLIA

Marcelo de Nóbrega sofre grave infarto e pai comemora sobrevivência

Ator e diretor de A Praça É Nossa, ele será homenageado nesta quinta

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:26

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:26
14/03/2019 - Carlos Alberto de Nóbrega (Centro), com os filhos Marcelo e Dalila Nóbrega Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
O ator e diretor Marcelo de Nóbrega, 54, sofreu um grave infarto na semana passada. A família não divulgou o ocorrido na data. Contudo, nesta quinta-feira (14), ele ganhará uma homenagem do pai, Carlos Aberto de Nóbrega, 83, na edição de hoje do humorístico A Praça É Nossa (SBT). Marcelo é ator e diretor do programa. 
Segundo o pai do artista, Marcelo sofreu oito paradas cardíacas na quinta-feira passada (7). Ele sobreviveu, passou por uma angioplastia e está em casa em recuperação. 
Dalila Nóbrega, filha de Marcelo, e o humorista Ary Toledo farão parte da homenagem. 
"Não noticiei, porque não faz parte da minha maneira de viver contar minha vida pessoal. Mas o Marcelo, na quinta-feira passada, teve um infarto muito forte. Está vivo por milagre e porque existe uma equipe igual à do Dr. Celso Alves. Ele teve oito paradas cardíacas e está vivo por milagre. Está salvo, fora de perigo, está em casa", afirmou Carlos Alberto de Nóbrega, durante a gravação do programa. 
O pai de Marcelo afirma que a A Praça é mais do que uma atração de TV, é um programa de família, e que por isso usou um de seus episódios para agradecer pela saúde do filho. "Tem muitas coisas que a gente faz que certamente em outra emissora não daria para fazer", afirma o apresentador.
Marcelo de Nóbrega participa do programa A Praça É Nossa desde a década de 1980 interpretando personagens como Xorãozinho, da dupla Xitãoró e Xorãozinho, e a Velha Surda. Atualmente, ele dirige o programa e faz o papel do Explicadinho, outro personagem clássico do humorístico.
Como ator, ele fez sua estreia na série "Anos Dourados" (Globo-1996) e fez participações em Os Trapalhões. Marcelo também dirigiu A Escolinha do Golias (SBT).

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