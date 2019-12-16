Marília Mendonça dá à luz Léo, seu primeiro filho

Marília Mendonça já é mamãe. Após 38 semanas de gestação, a cantora deu à luz Léo, seu primeiro filho. Fruto da relação com o compositor Murilo Hunf, o bebê nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia.
"Ele é lindo", disse Marília por meio da assessoria de imprensa, que confirmou que a cantora e Léo passam bem.
FAUSTÃO ACERTOU
Faustão cantou a pedra sobre o nascimento de Léo no domingo (15). Marília não compareceu à entrega do troféu "Melhores do Ano", do Domingão do Faustão, nem gravou uma mensagem como costuma fazer quando não pode comparecer.
O apresentador explicou que isto não foi feito porque ela estava dando à luz. Os fãs ficaram eufóricos com a notícia, mas a assessoria jogou um balde de gelo, dizendo: "Ainda não".
Por fim, a cantora realmente estava no hospital pois não se sentia bem e Léo veio nesta segunda-feira. Por sinal, o menino já chega com uma homenagem. Ainda sem título, Marília escreveu uma canção para o filho. Confira abaixo.
- Não imaginava que fosse tão cedo
- Isso antes de ouvir seu coração bater
- Hoje o pensamento não é mais o mesmo
- Como vivi todo esse tempo sem você?
- Conto os segundos para ver o seu rosto
- Conto os segundos para te segurar
- A felicidade que eu buscava tanto
- Descobri quando te senti chutar
- Vive dentro de mim um pedaço do céu
- Enviado por Deus o meu querido Léo
- Vive dentro de mim um pedaço do céu
- Enviado por Deus o meu querido Léo