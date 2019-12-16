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Cegonha

Marília Mendonça dá à luz Léo, seu primeiro filho

Criança nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia. Faustão já tinha cantado a pedra do nascimento do menino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:36

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:36

16/12/2019 - Marília Mendonça posta primeira foto dela com Murillo Huff e o filho Léo Crédito: Instagram/@flaney
Marília Mendonça já é mamãe. Após 38 semanas de gestação, a cantora deu à luz Léo, seu primeiro filho. Fruto da relação com o compositor Murilo Hunf, o bebê nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia.
"Ele é lindo", disse Marília por meio da assessoria de imprensa, que confirmou que a cantora e Léo passam bem.

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FAUSTÃO ACERTOU

Faustão cantou a pedra sobre o nascimento de Léo no domingo (15). Marília não compareceu à entrega do troféu "Melhores do Ano", do Domingão do Faustão, nem gravou uma mensagem como costuma fazer quando não pode comparecer.
Ver essa foto no Instagram

eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo...

Uma publicação compartilhada por marilia mendonça (@mariliamendoncacantora) em

O apresentador explicou que isto não foi feito porque ela estava dando à luz. Os fãs ficaram eufóricos com a notícia, mas a assessoria jogou um balde de gelo, dizendo: "Ainda não".
Por fim, a cantora realmente estava no hospital pois não se sentia bem e Léo veio nesta segunda-feira. Por sinal, o menino já chega com uma homenagem. Ainda sem título, Marília escreveu uma canção para o filho. Confira abaixo.
  • Não imaginava que fosse tão cedo
  • Isso antes de ouvir seu coração bater
  • Hoje o pensamento não é mais o mesmo
  • Como vivi todo esse tempo sem você?
  • Conto os segundos para ver o seu rosto
  • Conto os segundos para te segurar
  • A felicidade que eu buscava tanto
  • Descobri quando te senti chutar
  • Vive dentro de mim um pedaço do céu
  • Enviado por Deus o meu querido Léo
  • Vive dentro de mim um pedaço do céu
  • Enviado por Deus o meu querido Léo

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