Marília Mendonça se derrete com homenagem de bezerras no ES: 'Fofo'

Marília Mendonça não sabia, mas quando descobriu acabou se derretendo inteira com uma novidade que partiu de Presidente Kennedy, Sul do Espirito Santo. Bezerras trigêmeas que nasceram no município capixaba receberam os nomes de Marília, Maiara e Maraisa - sim, em homenagem às cantoras sertanejas homônimas.
Primeiro, a cantora compartilhou em seu perfil do Twitter a notícia, dada em primeira mão por A GAZETA, com a legenda: "Tá, mas já colocaram seu nome num bezerro?".
Depois, uma fã questionou se a cantora achava esse tipo de situação bizarra e, pelo contrário, a sertaneja retrucou: "Acho fofo".
Alguns fãs também reagiram à história (no mínimo hilária!) e brincaram com o fato de os bezerros terem sido batizados com os nomes das famosas.