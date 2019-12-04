Wanessa Camargo faz tour pelo Palácio Anchieta com Casagrande como guia

03/12/2019 - Marcus Buaiz e Wanessa Camargo visitam o Palácio Anchieta para dar os parabéns a Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Marcus Buaiz e Wanessa Camargo foram até o Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, dar os parabéns ao governador Renato Casagrande que completou 59 anos nesta terça-feira (3). A visita surpresa foi muito bem recebida pelo estadista, que até guiou um passeio do casal pela sede do governo do Espírito Santo.

Wanessa, que não conhecia o espaço, ficou encantada com a história da edificação. Por fim, ela até ganhou um livro que conta a história do palácio Anchieta.

Em contrapartida, o empresário e marido da cantora presenteou Renato Casagrande com uma camisa feita pela Origens, em prol da Apae Vitória, que fica com toda a renda obtida com a venda das camisetas.

Vale lembrar que Wanessa foi a madrinha do baile da Apae deste ano. Na festa, ela apresentou as novas músicas de seu projeto mais intimista, iniciado há pouco mais de um mês.