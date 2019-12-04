Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Wanessa Camargo faz tour pelo Palácio Anchieta com Casagrande como guia

Cantora foi à sede do poder executivo no ES com o marido dar os parabéns ao governador, que completou 59 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 08:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 08:00

03/12/2019 - Marcus Buaiz e Wanessa Camargo visitam o Palácio Anchieta para dar os parabéns a Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom
Marcus Buaiz e Wanessa Camargo foram até o Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, dar os parabéns ao governador Renato Casagrande que completou 59 anos nesta terça-feira (3). A visita surpresa foi muito bem recebida pelo estadista, que até guiou um passeio do casal pela sede do governo do Espírito Santo.
Wanessa, que não conhecia o espaço, ficou encantada com a história da edificação. Por fim, ela até ganhou um livro que conta a história do palácio Anchieta.

Veja Também

Marcus Buaiz e Wanessa são padrinhos de maquiador das ricas e famosas

Vídeo: Wanessa Camargo surge em praia paradisíaca em "Cuida de Mim"

Wanessa Camargo abre o jogo sobre educação de filhos com Marcus Buaiz

Em contrapartida, o empresário e marido da cantora presenteou Renato Casagrande com uma camisa feita pela Origens, em prol da Apae Vitória, que fica com toda a renda obtida com a venda das camisetas. 
Vale lembrar que Wanessa foi a madrinha do baile da Apae deste ano. Na festa, ela apresentou as novas músicas de seu projeto mais intimista, iniciado há pouco mais de um mês.

Wanessa e Marcus Buaiz visitam o Palácio Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados