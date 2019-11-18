Wanessa Camargo abre o jogo sobre educação de filhos com Marcus Buaiz

Wanessa Camargo decidiu abrir o jogo sobre a educação que dá aos filhos que teve com o empresário capixaba Marcus Buaiz à revista Quem. Durante o bate-papo, a bonita disse que faz questão de ser uma mãe parceira, que é "a chata do 'vai escovar os dentes" e que, como mãe da nova geração, tem medo de os filhos não gostarem dela, mas entende que tem que ter limite.
O casal tem José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos.
É importante para a vida (ter limite). Outro dia expliquei, sabe porque a mamãe às vezes é chata e dá bronca? Porque a mamãe tá te ensinando para a sua vida. Já pensou se você faz isso mais velho na rua? Não vai ter carinho da mamãe, a pessoa não vai ser carinhosa, conta, lembrando que já ouviu das crianças frases como você é a pior mãe do mundo e não gosto mais de você. Mas ela ainda rebate: "Se seus filhos não te falaram isso é porque tem algo de errado.
É difícil essa rotina porque você quer que seu filho fale que você é a pessoa mais importante da vida dele, assume. Mas a gente vive em sociedade; você tem que ensinar e ele tem que aprender, diz a filha de Zezé Di Camargo.