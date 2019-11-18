Wanessa Camargo abre o jogo sobre educação de filhos com Marcus Buaiz

É importante para a vida (ter limite). Outro dia expliquei, sabe porque a mamãe às vezes é chata e dá bronca? Porque a mamãe tá te ensinando para a sua vida. Já pensou se você faz isso mais velho na rua? Não vai ter carinho da mamãe, a pessoa não vai ser carinhosa, conta, lembrando que já ouviu das crianças frases como você é a pior mãe do mundo e não gosto mais de você. Mas ela ainda rebate: "Se seus filhos não te falaram isso é porque tem algo de errado.