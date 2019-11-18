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"Pais da nova geração"

Wanessa Camargo abre o jogo sobre educação de filhos com Marcus Buaiz

A cantora Wanessa Camargo, mãe de dois meninos com o empresário capixaba Marcus Buaiz, falou à revista Quem sobre a criação que dá para os dois: 'Tem que ter limite'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:34

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:34

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz com os filhos, José Francisco e João Marcus, na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos Crédito: Gregg Newton/Walt Disney World/Divulgação
Wanessa Camargo decidiu abrir o jogo sobre a educação que dá aos filhos que teve com o empresário capixaba Marcus Buaiz à revista Quem. Durante o bate-papo, a bonita disse que faz questão de ser uma mãe parceira, que é "a chata do 'vai escovar os dentes" e que, como mãe da nova geração, tem medo de os filhos não gostarem dela, mas entende que tem que ter limite. 
O casal tem José Marcus, de 7 anos, e João Francisco, de 5 anos. 
> Vídeo: Wanessa Camargo fala de carreira e relação com Zezé e Graciele
É importante para a vida (ter limite). Outro dia expliquei, sabe porque a mamãe às vezes é chata e dá bronca? Porque a mamãe tá te ensinando para a sua vida. Já pensou se você faz isso mais velho na rua? Não vai ter carinho da mamãe, a pessoa não vai ser carinhosa, conta, lembrando que já ouviu das crianças frases como você é a pior mãe do mundo e não gosto mais de você. Mas ela ainda rebate: "Se seus filhos não te falaram isso é porque tem algo de errado.

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