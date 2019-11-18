Amaury Jr passa mal ao almoçar em mansão e é resgatado de helicóptero

Amaury Jr, de 69 anos, foi levado às pressas ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após um almoço de negócios na mansão de Amilcare Dallevo, dono da RedeTV. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o apresentador se engasgou ao comer uma salada e acabou desmaiando.
À revista Quem, Amaury confirmou que se sentiu mal durante o meeting, mas esclareceu que o próprio Amilcare o levou de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o apresentador foi examinado e passou por uma série de exames.
Amaury afirmou ainda que ficou por dois dias na UTI, mas nada de grave foi registrado.