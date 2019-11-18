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Amaury Jr passa mal ao almoçar em mansão e é resgatado de helicóptero

O apresentador Amaury Jr se engasgou e desmaiou durante um almoço na mansão de Amilcare Dallevo, milionário dono da RedeTV, e foi resgatado de helicóptero para o Sírio-Libanês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 09:26

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 09:26

O apresentador Amaury Jr Crédito: Reprodução/Instagram @oficialamauryjr
Amaury Jr, de 69 anos, foi levado às pressas ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após um almoço de negócios na mansão de Amilcare Dallevo, dono da RedeTV. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o apresentador se engasgou ao comer uma salada e acabou desmaiando. 
À revista Quem, Amaury confirmou que se sentiu mal durante o meeting, mas esclareceu que o próprio Amilcare o levou de helicóptero para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o apresentador foi examinado e passou por uma série de exames.
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Amaury afirmou ainda que ficou por dois dias na UTI, mas nada de grave foi registrado. 

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