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The X Factor: Celebrity

Ex-Pussycat Nicole Scherzinger é apontada como affair de famoso

A ex-vocalista do Possycat Dolls levantou suspeitas de estar namorando com Thom Evans, que participa do The X Factor: Celebrity, reality musical do qual Nicole Scherzinger é jurada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:59

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:59

A cantora Nicole Scherzinger Crédito: Reprodução/Instagram @nicolescherzinger
Nicole Scherzinger, 41, estaria namorando secretamente com Thom Evans, 34. A cantora teria começado a se envolver com o ex-jogador de rúgbi nos bastidores do reality musical The X Factor: Celebrity, no qual ela é jurada e ele participante. 
Segundo o The Sun, a ex-vocalista do grupo feminino The Pussycat Dolls teria passado uma noite romântica com o atleta no início da última semana. Alguns participantes da atração teriam confidenciado que o casal flertou e trocou mensagens de texto por semanas até que Evans convidasse Scherzinger para sair com ele.
"Thom é completamente o tipo de Nicole e ele ficou apaixonado por ela desde o início. Ele sempre disse que Nicole é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Thom gostava dela muito antes de conhecê-la no programa. Ele estava inicialmente um pouco nervoso por começar algo e arruinar suas chances no reality, mas eles tinham uma ótima química desde o início", disse uma fonte da emissora ITV ao jornal.

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Os rumores surgiram cerca de 48 horas depois do ex-jogador ter prometido ficar solteiro até o fim do programa. A expectativa é que ambos esperem essa temporada do reality acabar para decidirem se vale a pena investir em algo mais sério.
Scherzinger terminou recentemente o relacionamento de cerca de três anos e meio com o tenista Grigor Dimitrov, 28. Antes dele, a cantora namorou por sete anos com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, 34.

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