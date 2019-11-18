Ex-Pussycat Nicole Scherzinger é apontada como affair de famoso

A cantora Nicole Scherzinger Crédito: Reprodução/Instagram @nicolescherzinger

Nicole Scherzinger , 41, estaria namorando secretamente com Thom Evans, 34. A cantora teria começado a se envolver com o ex-jogador de rúgbi nos bastidores do reality musical The X Factor: Celebrity, no qual ela é jurada e ele participante.

Segundo o The Sun, a ex-vocalista do grupo feminino The Pussycat Dolls teria passado uma noite romântica com o atleta no início da última semana. Alguns participantes da atração teriam confidenciado que o casal flertou e trocou mensagens de texto por semanas até que Evans convidasse Scherzinger para sair com ele.

"Thom é completamente o tipo de Nicole e ele ficou apaixonado por ela desde o início. Ele sempre disse que Nicole é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Thom gostava dela muito antes de conhecê-la no programa. Ele estava inicialmente um pouco nervoso por começar algo e arruinar suas chances no reality, mas eles tinham uma ótima química desde o início", disse uma fonte da emissora ITV ao jornal.

Os rumores surgiram cerca de 48 horas depois do ex-jogador ter prometido ficar solteiro até o fim do programa. A expectativa é que ambos esperem essa temporada do reality acabar para decidirem se vale a pena investir em algo mais sério.