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Retirada de lesão

Gloria Maria tem alta após cirurgia de emergência no cérebro

A jornalista passou mal em casa na última quinta e foi detectada uma lesão expansiva cerebral, que foi totalmente removida no procedimento cirúrgico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 12:17

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 12:17

Gloria Maria passou por cirurgia Crédito: Agência Brasil
A jornalista Gloria Maria teve alta hospitalar após passar por uma cirurgia no cérebro na última segunda (11), no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star depois se sentir mal em sua casa no dia 7 de novembro. Entenda o procedimento.
Mãe de duas meninas, Laura e Maria, de 10 e 11 anos respectivamente, Gloria Maria deixou a unidade hospital na última quinta (14). Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência após passar por um exame de ressonância magnética e descobrir uma lesão no cérebro.
Após a cirurgia, a jornalista ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e chegou a se comunicar com amigos mais próximos e familiares. Em entrevista ao site Glamurama, na terça (12), Gloria Maria afirmou: "Estive no olho do furacão, num terremoto".

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Os médicos que atenderam a jornalista não detalharam o procedimento nem se manifestaram para dizer exatamente o que Gloria Maria tinha. O boletim apontou apenas que "a lesão [foi] totalmente removida da região, ela passa bem".
A jornalista foi atendida pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho. Além dele, os clínicos pneumologistas Marcelo Kalichstein e Gustavo Nobre, a clínica geral Adriane Matta, e o diretor médico Hospital Copa Star, Bruno Celoria, assinavam o boletim médico.
Gloria Maria assumiu a apresentação do Globo Repórter neste ano ao lado da jornalista Sandra Annenberg depois que Sérgio Chapelin, 78, anunciou a sua aposentadoria. No programa desta sexta (15), Annenberg mandou um recado para a amiga.
"Antes de começar o nosso programa eu quero contar a vocês que minha querida parceira Gloria Maria está muito bem, se recuperando de uma cirurgia, mas logo, logo estará de volta ao nosso Globo Repórter."
A jornalista Gloria Maria está na Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. Ela também já apresentou o Fantástico por quase dez anos e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.

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