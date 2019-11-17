Gloria Maria tem alta após cirurgia de emergência no cérebro

Gloria Maria passou por cirurgia Crédito: Agência Brasil

Mãe de duas meninas, Laura e Maria, de 10 e 11 anos respectivamente, Gloria Maria deixou a unidade hospital na última quinta (14). Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência após passar por um exame de ressonância magnética e descobrir uma lesão no cérebro.

Após a cirurgia, a jornalista ficou internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e chegou a se comunicar com amigos mais próximos e familiares. Em entrevista ao site Glamurama, na terça (12), Gloria Maria afirmou: "Estive no olho do furacão, num terremoto".

Os médicos que atenderam a jornalista não detalharam o procedimento nem se manifestaram para dizer exatamente o que Gloria Maria tinha. O boletim apontou apenas que "a lesão [foi] totalmente removida da região, ela passa bem".

A jornalista foi atendida pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho. Além dele, os clínicos pneumologistas Marcelo Kalichstein e Gustavo Nobre, a clínica geral Adriane Matta, e o diretor médico Hospital Copa Star, Bruno Celoria, assinavam o boletim médico.

Gloria Maria assumiu a apresentação do Globo Repórter neste ano ao lado da jornalista Sandra Annenberg depois que Sérgio Chapelin, 78, anunciou a sua aposentadoria. No programa desta sexta (15), Annenberg mandou um recado para a amiga.

"Antes de começar o nosso programa eu quero contar a vocês que minha querida parceira Gloria Maria está muito bem, se recuperando de uma cirurgia, mas logo, logo estará de volta ao nosso Globo Repórter."