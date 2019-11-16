Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grammy latino

'Sentimento de que todo suor foi válido', diz Marília sobre vencer o Grammy

A cantora venceu o Grammy latino na categoria de Melhor Álbum Sertanejo pelo projeto 'Em Todos os Cantos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 12:01

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 12:01

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
No dia em que venceu um Grammy latino, a cantora Marília Mendonça afirmou, pelas redes sociais, que deverá reduzir o tempo gasto em shows, nessa reta final da gravidez. 
A artista, que sempre dedicava um tempo a atender aos fãs após as apresentações, terá que ir direto para casa depois dos shows para poupar esforços. 

Veja Também

Marília Mendonça tem show gratuito vetado em Vitória

Show de Marília Mendonça é interrompido por arrastão

Marília Mendonça publica primeira música escrita para o filho

"Galerusca do meu core, acabei de deixar um recado no insta e vou dizer aqui também. Durante as últimas semanas de novembro, é provável que vcs me vejam chegando e subindo direto pro palco, pois cortamos o atendimento... isso foi uma forma de n cancelar shows", escreveu pelo Twitter.
E continuou..." devido ao inchaço normal causado no finalzinho da gestação, essa foi minha condição pra não cancelar nada e cumprir até o final de novembro. peço, assim, a colaboração de todos vocês que me amam e amam meu trabalho, pra fique viável cumprir a agenda bonitinha! grata." 
Hoje, ainda, Mendonça usou suas redes sociais também para falar da sensação ter vencido um Grammy latino na categoria de Melhor Álbum Sertanejo pelo projeto "Em Todos os Cantos". Ela concorria com Paula Fernandes, Francis & Felipe, Luan Santana e Mano Walter.
Ela escreveu um longo texto em seu Instagram para falar sobre o significado do prêmio. "Um grammy não é um objeto de desejo que se guarda na estante, esquecido. Um grammy é o sentimento de que todo sangue e suor escorrido foi válido. É sentir que não foi em vão o carinho com que esse repertório foi tratado."
Ver essa foto no Instagram

confesso que ainda estou em choque. vocês não tem noção do quanto tal reconhecimento é importante pra continuar. um grammy não é um objeto de desejo que se guarda na estante, esquecido. um grammy é o sentimento de que todo sangue e suor escorrido foi válido. é sentir que não foi em vão o carinho com que esse repertório foi tratado. é olhar no espelho e sentir orgulho de cada pigmentozinho roxo embaixo dos olhos, pensando no que fazer pra agradar o meu Brasil. é olhar pra equipe que faz parte disso e sentir orgulho por jamais ter voltado atrás nos meus. é sentir gratidão pela vida de cada pessoa que fez desse sonho, uma realidade. obrigada meu Deus por cada pessoa/ oportunidade/ sonho/ sinal/ benção derramada em minha vida, obrigada ao meu querido maestro por embarcar nessa loucura comigo @eduardopepato, obrigada Juliano Tchula por escolher minuciosamente cada música comigo, obrigada a cada um dos compositores que fazem parte desse projeto, obrigada ao meu escritorio, gravadora e a toda a equipe INCRÍVEL que fez com que esse projeto chegasse no ouvido das pessoas, obrigada a quem acreditou em mim, quando nem eu acreditei, obrigada aos meus fãs que tão vibrando mais do que e sempre foram assim com as minhas conquistas. eu sempre digo que o meu melhor ano é sempre o que estou vivendo, esse com certeza ultrapassou todas as expectativas. zeramos a vida, literalmente. meu melhor troféu tá na barriga chutando sem parar por que sentiu que a mamãe tá radiante e o segundo melhor, ganhamos hoje: GRAMMY de MELHOR ÁLBUM SERTANEJO pelo projeto Em Todos Os Cantos! É DE VOCÊS, É PRA VOCÊS, É NOSSO! ?????

Uma publicação compartilhada por marilia mendonça (@mariliamendoncacantora) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados