Marília Mendonça publica primeira música escrita para o filho

É menino! Marília Mendonça e o namorado, Murilo Huff: noite de chá revelação Crédito: Aurelia Fotografia/Reprodução/Instagram @aurelia.fotografia

Marília Mendonça, 24, publicou neste sábado (17) vídeo em seu Instagram cantando a primeira música escrita ao filho.

"Primeira das milhões de músicas que mamãe ainda escreverá pra ele... o primeiro e único merecedor de toda poesia que guardo no peito... Léo", escreveu a sertaneja. A publicação arrancou suspiros de fãs e também de celebridades, como Xand Avião e Léo Santana. A cantora Lexa também deu sua opinião: "Meu Deus, que lindo", elogiou.

Na letra, uma demonstração do amor da nova mãe, Marília expressa a ansiedade em conhecer o filho: "Conto os segundos para ver seu rosto, conto os segundos para te segurar. A felicidade que eu buscava tanto, descobri quando te senti chutar".

Os versos garantem que os pensamentos da artista mudaram com a nova experiência e que ela já amava o filho antes mesmo de ouvir o coração bater. "Vive dentro de mim um pedaço do céu, enviado por Deus, meu querido Léo", diz o refrão.