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Música para o filho

Marília Mendonça publica primeira música escrita para o filho

Na letra, uma demonstração do amor da nova mãe, Marília expressa a ansiedade em conhecer o filho

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 16:56
É menino! Marília Mendonça e o namorado, Murilo Huff: noite de chá revelação Crédito: Aurelia Fotografia/Reprodução/Instagram @aurelia.fotografia
Marília Mendonça, 24, publicou neste sábado (17) vídeo em seu Instagram cantando a primeira música escrita ao filho. 
"Primeira das milhões de músicas que mamãe ainda escreverá pra ele... o primeiro e único merecedor de toda poesia que guardo no peito... Léo", escreveu a sertaneja. A publicação arrancou suspiros de fãs e também de celebridades, como Xand Avião e Léo Santana. A cantora Lexa também deu sua opinião: "Meu Deus, que lindo", elogiou.
Na letra, uma demonstração do amor da nova mãe, Marília expressa a ansiedade em conhecer o filho: "Conto os segundos para ver seu rosto, conto os segundos para te segurar. A felicidade que eu buscava tanto, descobri quando te senti chutar". 
Os versos garantem que os pensamentos da artista mudaram com a nova experiência e que ela já amava o filho antes mesmo de ouvir o coração bater. "Vive dentro de mim um pedaço do céu, enviado por Deus, meu querido Léo", diz o refrão. 
Em declarações recentes, Marília já havia emocionado os fãs com o novo momento de mãe: "Conheci o amor da minha vida"', contou. A cantora já afirmou anteriormente que a vida profissional segue normalmente após a gestação.  

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