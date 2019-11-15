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Alta médica

Gerson Brenner deixa hospital após 45 dias internado com sono excessivo

O ator já usa cadeira de rodas para se locomover há mais de 20 anos, e em 2017 passou 67 dias na UTI tratando do mesmo problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 20:06

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 20:06

Gerson Brenner, ator Crédito: Reprodução / Instagram
O ator Gerson Brenner, 59, ficou internado por 45 dias com quadro de sono excessivo. A equipe médica, após diversos exames decidiu fazer algumas mudanças na sua rotina e medicações. Ele já está em casa com a mulher, a psicóloga Marta Mendonça
"O sufoco passou", disse ela em entrevista ao site Gshow da Globo. 
"Medicamentos foram mudados e mudanças de horários foram feitas no cotidiano do Gerson. Estas alterações foram importantes para dar uma movimentada no cotidiano dele. O banho, por exemplo, não é mais pela manhã, só mais tarde. A tática está dando certo", comemora Mendonça.

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Em janeiro deste ano, ele foi internado com pneumonia. O ator ficou no hospital por mais de 15 dias até estabilizar a doença e poder voltar para casa e ser tratado por uma equipe de homecare.
O ator já usa cadeira de rodas para se locomover há mais de 20 anos, e em 2017 passou 67 dias na UTI tratando do mesmo problema.
Conhecido por papéis nas novelas "Rainha da sucata" e "Corpo dourado", Brenner teve a carreira interrompida após um assalto em 1998, que resultou em um tiro que quase o levou à morte.
Na época, ele foi abordado por bandidos enquanto viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro, e levou um tiro na cabeça que limitou a sua fala e fez com que deixasse de andar.

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