Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arrependimento

Andressa Urach relembra vida de sexo e prostituição: '7 homens num dia'

Ex-Miss Bumbum, Andressa Urach disse que se arrepende de seu passado e relembrou época em que transava com até 7 homens por dia como prostituta em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 11:26

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 11:26

A ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach foi uma das convidadas do "Super Pop", com Luciana Gimenez, nesta quarta-feira (13). Para a ocasião, a ex-Miss Bumbum relembrou polêmicas do passado, de quando trabalhou como prostituta, e alegou que hoje vive em total arrependimento. Durante o bate-papo, a religiosa garantiu que já dormiu com mais de dois mil homens. 
Eu tive vida sexual ativa durante muitos anos. Cheguei a dormir com 7 homens num único dia, na época da prostituição. Se for falar em números, cheguei a dormir com mais de 2 mil homens, falou. 

Veja Também

Meghan e príncipe Harry não passarão Natal com rainha Elizabeth II

Bilionário fundador do Cirque du Soleil é suspeito de tráfico de droga

Geisy Arruda: "Tive orgasmos múltiplos algemada"

Em seguida, Andressa falou do arrependimento que tem hoje, vício em drogas e celebrou a chegada de seu filho, Arthur, que hoje tem 14 anos: "A minha vida foi toda de arrependimento. Me arrependo de tudo. Foi uma sequência de erros. Prostituição Você se sente suja, usada, um objeto. Na hora você só pensa no dinheiro, depois se sentia um lixo. Posar nua, me expor, expor minha família, falar tanto palavrão. Da minha boca só saía besteira. Meu coração estava sujo, era mágoa, raiva.
> Geisy Arruda é chamada de prostituta e rebate: "Faço de graça"
Foram 27 anos de arrependimento. Vejo meu passado como tudo errado. Para que eu pudesse nascer de novo, precisava me arrepender. O Arthur foi a única coisa boa. Hoje eu sou livre. Não preciso de cocaína, fama, roupa decotada, cirurgia, nem de botox! Eu fazia botox desde os 21 anos porque não queria envelhecer, concluiu. 
> Barbie Humana pode vir ao Espírito Santo: "Vontade de conhecer"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados