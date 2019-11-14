Andressa Urach relembra vida de sexo e prostituição: '7 homens num dia'

Andressa Urach foi uma das convidadas do "Super Pop", com Luciana Gimenez, nesta quarta-feira (13). Para a ocasião, a ex-Miss Bumbum relembrou polêmicas do passado, de quando trabalhou como prostituta, e alegou que hoje vive em total arrependimento. Durante o bate-papo, a religiosa garantiu que já dormiu com mais de dois mil homens.
Eu tive vida sexual ativa durante muitos anos. Cheguei a dormir com 7 homens num único dia, na época da prostituição. Se for falar em números, cheguei a dormir com mais de 2 mil homens, falou.
Em seguida, Andressa falou do arrependimento que tem hoje, vício em drogas e celebrou a chegada de seu filho, Arthur, que hoje tem 14 anos: "A minha vida foi toda de arrependimento. Me arrependo de tudo. Foi uma sequência de erros. Prostituição Você se sente suja, usada, um objeto. Na hora você só pensa no dinheiro, depois se sentia um lixo. Posar nua, me expor, expor minha família, falar tanto palavrão. Da minha boca só saía besteira. Meu coração estava sujo, era mágoa, raiva.
Foram 27 anos de arrependimento. Vejo meu passado como tudo errado. Para que eu pudesse nascer de novo, precisava me arrepender. O Arthur foi a única coisa boa. Hoje eu sou livre. Não preciso de cocaína, fama, roupa decotada, cirurgia, nem de botox! Eu fazia botox desde os 21 anos porque não queria envelhecer, concluiu.