Bilionário fundador do Cirque du Soleil é suspeito de tráfico de droga

Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, foi preso nesta terça-feira (12) depois de a polícia encontrar uma plantação de maconha em seu atol particular (ilha oceânica em formato de anel) na Polinésia Francesa.
Segundo informações da Glamurama, o bilionário foi voluntariamente a uma delegacia por pedido das autoridades e a Justiça ainda não determinou se a droga é ou não destinada a tráfico internacional.
Em comunicado oficial, a empresa que administra os negócios do empresário, a Lune Rouge, nega qualquer envolvimento com o tráfico: "Guy Laliberté se dissocia completamente de qualquer boato que o envolva, de perto ou de longe, na venda ou tráfico de entorpecentes.
O texto ainda diz que Guy faz uso da erva para "fins medicinais e estritamente pessoais".
Informações de portais internacionais dão conta de que Guy foi solto após depois de prestar esclarecimentos.