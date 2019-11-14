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Em ilha particular!

Bilionário fundador do Cirque du Soleil é suspeito de tráfico de droga

O empresário Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, foi voluntariamente prestar depoimento às autoridades locais da Polinésia Francesa, onde possui uma ilha particular; Justiça decidirá futuro do bilionário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 10:50

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:50

Guy Laliberté, bilionário do entretenimento, proprietário da Lune Rouge e fundador do Cirque du Soleil Crédito: Reprodução/Instagram @judd_cpas
Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, foi preso nesta terça-feira (12) depois de a polícia encontrar uma plantação de maconha em seu atol particular (ilha oceânica em formato de anel) na Polinésia Francesa. 
Segundo informações da Glamurama, o bilionário foi voluntariamente a uma delegacia por pedido das autoridades e a Justiça ainda não determinou se a droga é ou não destinada a tráfico internacional. 

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Em comunicado oficial, a empresa que administra os negócios do empresário, a Lune Rouge, nega qualquer envolvimento com o tráfico: "Guy Laliberté se dissocia completamente de qualquer boato que o envolva, de perto ou de longe, na venda ou tráfico de entorpecentes. 
O texto ainda diz que Guy faz uso da erva para "fins medicinais e estritamente pessoais". 
Informações de portais internacionais dão conta de que Guy foi solto após depois de prestar esclarecimentos. 

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