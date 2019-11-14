Bilionário fundador do Cirque du Soleil é suspeito de tráfico de droga

Guy Laliberté, bilionário do entretenimento, proprietário da Lune Rouge e fundador do Cirque du Soleil Crédito: Reprodução/Instagram @judd_cpas

Segundo informações da Glamurama, o bilionário foi voluntariamente a uma delegacia por pedido das autoridades e a Justiça ainda não determinou se a droga é ou não destinada a tráfico internacional.

Em comunicado oficial, a empresa que administra os negócios do empresário, a Lune Rouge, nega qualquer envolvimento com o tráfico: "Guy Laliberté se dissocia completamente de qualquer boato que o envolva, de perto ou de longe, na venda ou tráfico de entorpecentes.

O texto ainda diz que Guy faz uso da erva para "fins medicinais e estritamente pessoais".