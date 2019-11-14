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Livro de contos eróticos

Geisy Arruda: 'Tive orgasmos múltiplos algemada'

Modelo Geisy Arruda revela seus fetiches, anuncia que vai lançar livro de contos eróticos e avalia que todos deveriam ser mais ousados no sexo; ela mesma diz que já teve orgasmos múltiplos enquanto transava algemada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 10:29

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:29

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda não está muito preocupada com o que vão pensar dela por aí. Até por isso, não tem papas na língua na hora de tratar dos assuntos que são mais tabu na sociedade. Agora, a bonita anunciou que lançará livro de contos eróticos e ainda fez revelações sobre experiências pessoais à colunista Fábia Oliveria, de O Dia. 
Geisy recentemente se cadastrou em um site de apresentações sensuais online. Ela se tornou uma cam girl, como é chamada. Trata-se do nome que é dado a mulheres que usam seus corpos para fazer shows exclusivos na web ganhando dinheiro de internautas, que também podem fazer pedidos sobre o que querem assistir.
> Geisy Arruda vira "cam girl", diz que pegaria Anitta e revela fetiche

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"Ser uma cam girl por um dia me fez entrar na pele da minha personagem. Eu amei. Vou lançar meu primeiro livro de contos eróticos, que se chama 'O Prazer da Vingança', e conta a história de uma mulher que é uma cam girl. Sempre fui fascinada pelo jogo de sedução, amo usar fantasias sensuais... Aumenta a minha libido. Já tive orgasmos múltiplos algemada! As pessoas deveriam experimentar um pouco de tudo no sexo. Fetiches, brinquedos eróticos... É uma lástima se reprimir, sendo que é tão gostoso sentir prazer", falou. 
Sobre a posição sexual preferida, Geisy contou: "Geralmente, gosto de quando eu consigo me tocar. De quatro e papai e mamãe são boas". Fãs perguntaram sobre nudes e Geisy afirmou também que costuma mandar muitos nudes. "Se alguém roubar meu celular, acabou minha vida", brincou ela, com Fábia Oliveira. 

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