Geisy Arruda: 'Tive orgasmos múltiplos algemada'

Geisy Arruda não está muito preocupada com o que vão pensar dela por aí. Até por isso, não tem papas na língua na hora de tratar dos assuntos que são mais tabu na sociedade. Agora, a bonita anunciou que lançará livro de contos eróticos e ainda fez revelações sobre experiências pessoais à colunista Fábia Oliveria, de O Dia.
Geisy recentemente se cadastrou em um site de apresentações sensuais online. Ela se tornou uma cam girl, como é chamada. Trata-se do nome que é dado a mulheres que usam seus corpos para fazer shows exclusivos na web ganhando dinheiro de internautas, que também podem fazer pedidos sobre o que querem assistir.
"Ser uma cam girl por um dia me fez entrar na pele da minha personagem. Eu amei. Vou lançar meu primeiro livro de contos eróticos, que se chama 'O Prazer da Vingança', e conta a história de uma mulher que é uma cam girl. Sempre fui fascinada pelo jogo de sedução, amo usar fantasias sensuais... Aumenta a minha libido. Já tive orgasmos múltiplos algemada! As pessoas deveriam experimentar um pouco de tudo no sexo. Fetiches, brinquedos eróticos... É uma lástima se reprimir, sendo que é tão gostoso sentir prazer", falou.
Sobre a posição sexual preferida, Geisy contou: "Geralmente, gosto de quando eu consigo me tocar. De quatro e papai e mamãe são boas". Fãs perguntaram sobre nudes e Geisy afirmou também que costuma mandar muitos nudes. "Se alguém roubar meu celular, acabou minha vida", brincou ela, com Fábia Oliveira.