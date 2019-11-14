Klebber Toledo surge com Jennifer Lopez em festão em Las Vegas

Klebber Toledo quebrou a internet na noite desta quarta-feira (13) ao surgir ao lado de Jennifer Lopez nas redes sociais. O ator, que está de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a família, decidiu ir expor a figura no Grammy Latino, que aconteceu MGM Grand Las Vegas, na Terra do Tio Sam.
No Instagram, o bonitão postou um clique em que aparece usando um relógio de luxo, modelo Bulova, dentro de uma limousine. E, em seguida, surgiu ao lado da estrela internacional.
Para quem não sabe, a 20ª edição do Grammy Latino - de que estamos falando - contou com um lounge e ação exclusivos da Bulova, label de luxo de relógios mundial. A maison aproveitou a ocasião para lançar uma edição limitada de um de seus modelos, que já é considerada de colecionador entre os entendidos do assunto.