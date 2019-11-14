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20º Grammy Latino

Klebber Toledo surge com Jennifer Lopez em festão em Las Vegas

O ator Klebber Toledo foi prestigiar a 20ª edição do Grammy Latino, em Las Vegas, e posou ao lado da artista Jennifer Lopez; evento foi patrocinado pela label Bulova de relógios de luxo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 09:28

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 09:28

O ator Klebber Toledo Crédito: Reprodução/Instagram @klebbertoledo
Klebber Toledo quebrou a internet na noite desta quarta-feira (13) ao surgir ao lado de Jennifer Lopez nas redes sociais. O ator, que está de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a família, decidiu ir expor a figura no Grammy Latino, que aconteceu MGM Grand Las Vegas, na Terra do Tio Sam. 
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Sobre a noite de ontem...?? #bulova #itsbulovatime

Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo) em

No Instagram, o bonitão postou um clique em que aparece usando um relógio de luxo, modelo Bulova, dentro de uma limousine. E, em seguida, surgiu ao lado da estrela internacional. 

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Para quem não sabe, a 20ª edição do Grammy Latino - de que estamos falando - contou com um lounge e ação exclusivos da Bulova, label de luxo de relógios mundial. A maison aproveitou a ocasião para lançar uma edição limitada de um de seus modelos, que já é considerada de colecionador entre os entendidos do assunto. 
> Após entrevista picante, Geisy Arruda reencontra Kid Bengala em banco
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Pasándola rico con la familia @bulova ?? #NewCollection #TuneOfTime #MariahBaby

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