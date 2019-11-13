Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-One Direction, Liam Payne declara que o sucesso quase o matou

Incerteza é uma coisa muito forte na minha vida, declarou o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 19:53

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 19:53

O cantor e ex-One Direction Liam Payne Crédito: Instagram/@liampayne
Liam Payne enfrenta altos e baixos emocionais. Se por um lado o sucesso e o reconhecimento do talento são gratificantes, por outro, podem ser sufocantes.
"Há momentos em que existe esse nível de solidão e as pessoas meio que 'entram em você' todos os dias. E isso quase me matou algumas vezes. Eu passei por um período muito ruim. Felizmente eu tinha ótimas pessoas ao meu redor", afirmou o cantor, que foi vocalista do One Direction.
Em entrevista ao programa Straight Talking with Ant Middleton, no Reino Unido, o cantor disse que sempre enfrentou problemas com ansiedade. "Quando as coisas começam a pesar para você, você acha que haverá outro obstáculo em alguns meses e só precisa seguir em frente. Só que as coisas se acumularam, mas eu sempre achava que tudo ia ficar bem, mesmo nas situações mais sombrias", ressaltou.

Veja Também

Harry Styles vai produzir série sobre seu período no One Direction

Após morte da mãe, ex-One Direction perde irmã de apenas 18 anos

Liam Payne, de 26 anos, foi casado com Cheryl Cole, com quem tem um filho, Bear, de dois anos. De acordo com ele, o sucesso também atrapalhou o relacionamento na época. "Nós dois tivemos de lidar com a pressão. Trabalhando muito, muita gente criticando o fato de termos tido um filho. Eu ficava preocupado de não ser bom o suficiente para cuidar dos dois", desabafou.
Sobre o relacionamento com o pequenino, Liam lamenta não acompanhar de perto o crescimento dele. "Eu me sinto solitário quando não consigo ver Bear por alguns dias. Parece que tenho tudo, mas há algumas peças faltando. Incerteza é uma coisa muito forte na minha vida. Acredita que até hoje não vi meu filho brincar no escorregador?", conclui.
Ver essa foto no Instagram

Best birthday ever ??

Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados